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封口費案／參議員萬斯赴紐約力挺川普 法庭外代發言

編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普2024年競選總統的副手熱門人選、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(圖)13日前往紐約審理「封口費案」的法庭，力挺川普。(美聯社)
前總統川普2024年競選總統的副手熱門人選、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(圖)13日前往紐約審理「封口費案」的法庭，力挺川普。(美聯社)

前總統川普被禁止公開批評紐約「封口費案」的關鍵證人後，川普陣營推派副手熱門人選、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(JD Vance)等盟友出庭，並在法庭外代川普發言；另外，川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)13日前往邁阿密聯邦監獄，探望被依藐視國會判刑入獄的川普政府貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，形容納瓦羅「精神很好」。

萬斯13日在休息時間於法庭外說，「總統被禁止發言形同侮辱，提起這宗案件的每個人基本上都是民主黨政治人物」。

美聯社報導，川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)13日出庭指控川普指示他支付封口費，以免危及2016年選情。

川普正在權衡重罪審判和第三度角逐白宮的選情，主審法官默欽(Juan Merchan)對川普下達禁言令，不准他公開批評此案證人，且川普已因違規遭罰款。

川普陣營如今改變策略，讓川普的盟友前往法庭，並在法庭外發言，不僅可規避噤言令，也能傳達川普的意思；這還為川普的盟友創造高調平台，藉此對川普輸誠，甚至為躋升更高職位「面試」。

川普競選團隊澄清，所有人13日都自願出庭支持川普，未受團隊相關人士邀約。

然而，上周與川普連袂出庭的佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)13日透露，他是應川普競選團隊資深策士蘇西·威爾斯(Susie Wiles)的邀請才出庭。 

史考特說，「我去，是因為川普算朋友；我認識他的時間，比我投身政壇還久」。

萬斯被普遍視為川普的副手熱門人選，他13日與川普一起到法庭；川普進入法庭前向記者說話，萬斯就站在他身後，這成為川普及其盟友4月以來出席庭審的最高調單人秀。

萬斯曾猛烈批評川普，說他「受不了川普」並形容川普「有害」；如今卻成為川普親密盟友，並將於15日與川普共同出席俄亥俄州募款活動。

13日出庭的還有阿拉巴馬州聯邦參議員圖博維爾(Tommy Tuberville)、阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)、紐約州聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，以及愛阿華州檢察長博德(Brenna Bird)。

曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)發言人表示，拉馬斯瓦米訂14日出庭。

另外，小唐納向「美國廣播公司新聞網」證實他13日去探視被判刑四個月的納瓦羅，形容納瓦羅「精神很好」。

小唐納表示，「展現支持納瓦羅很重要」，稱他認為納瓦羅坐冤獄。

納瓦羅拒絕配合法院調查國會暴動事件，既不提供文件，也不理會作證傳票，被依藐視國會判刑，成為首位因試圖推翻2020年大選而入獄的川普顧問。

川普 俄亥俄州 小唐納

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