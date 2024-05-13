拜登募款 喬治克隆尼、茱莉亞羅伯茲將站台

影星喬治克隆尼和茱莉亞羅勃茲兩位大咖，將參加拜登的籌款活動。（美聯社）

根據競選人員透露，拜登 總統競選團隊計畫6月在洛杉磯舉行一場大型募款活動，並將邀請前總統歐巴馬和好萊塢巨星喬治柯隆尼(George Clooney)與茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)等人站台。

隨著川普 成功取得贏得共和黨 提名所需代表票數，並將能動用共和黨資金，川普和共和黨全國委員會(Republican National Committee)也開始著手縮小競選經費缺口，拜登這場眾星雲集的陣容，預計將幫助推動拜登陣營的募款工作。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)取得的細節，拜登這場備受矚目的募款活動，將於6月中旬舉行，屆時喬治柯隆尼與茱莉亞羅勃茲將會現身競選團隊的社交媒體平台，與草根選民和名人與代理人等互動；這兩位奧斯卡得主的名字，同時還將會出現在拜登競選電子郵件和簡訊中，希望能藉此吸引更多捐款人。

競選團隊計畫要舉辦一場類似於3月底在紐約舉行的浮華募款活動；拜登競選助手指出，上次活動邀請了歐巴馬與柯林頓兩位前總統出席，成功募集了2600萬元，創下民主黨單次活動募款紀錄。

根據知情人士與首次透露給國家廣播公司新聞網的消息，拜登總統還預計將會在今年初夏，與前總統柯林頓(Clinton)和前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)，前往東岸募款。

過去幾個月來，拜登競選團隊的現金流情況一直都優於川普，讓拜登因此能在決戰州(battleground states)建立基礎並聘請更多員工。

「我們並不認為他不會縮小差距，」一名拜登團隊競選顧問表示，「但他無法挽回的，是我們能用這些錢來做我們所做之事的時間。」

根據一位熟悉拜登募款金額的知情人士，拜登本周末剛結束了從北加州直到西雅圖的西岸募款活動，並在兩天內募集了1000萬元。

不過拜登另一場大型募款活動消息，也剛好是在競選團隊正準備要提出最新競選財務文件之際傳出，而這些文件將顯示，川普的競選團隊正在蠶食拜登在2024年大選至今的最大優勢。