封口費案「御用惡棍」倒戈 川普前律師周一作證

川普的前律師柯恩（左），13日(周一)將出庭作證，封口費是透過柯恩拿給艷星丹尼爾斯，柯恩是重要的關鍵證人。（美聯社）

美聯社報導，川普 前任私人律師柯恩(Michael Cohen)以前曾說願意幫川普擋子彈，如今卻成為「封口費」官司檢方最關鍵的證人，將於13日出庭作證。不過，檢察官把希望寄託於柯恩證詞堪稱孤注一擲，柯恩擔任川普律師期間身兼幫忙解決各種疑難雜症的修理工(fixer)角色，但柯恩後來面臨聯邦調查並遭到重罪定罪還坐牢，與川普反目成仇。

報導指出，柯恩在陪審團面前作證時，能以勇敢坦承過錯並以服刑付出代價的身分發言，陪審員還可能聽到柯恩進一步爆料。如今已喪失律師資格的柯恩日前表示，雖然對於向國會及銀行說謊的起訴罪名認罪，可是先前接受調查時並沒有完全坦白。柯恩成為對川普緊咬不放的批判者新身分可能也受到質疑，透過播客節目、出書以及社群媒體發文持續抨擊川普。

「封口費」案開審時，檢察官便將柯恩塑造為證人之一，直指柯恩證詞將能與其他證人證詞、檔案紀錄及川普發言紀錄相互印證。川普及川普律師則說，柯恩是個騙子、罪犯，靠著批判昔日東家賺錢維生。

聯邦檢察官出身的佛州 刑事辯護律師塞拉芬尼(Richard Serafini)分析，川普辯護律師將向陪審團強調柯恩是個騙子，檢方則將聚焦於僅管不喜歡柯恩這個人，但柯恩證詞都已經獲得印證，而且柯恩是川普挑選的私人律師。

紐約時報 報導，57歲的柯恩曾形容自己是川普的「御用惡棍」(designated thug)，專門出面幫川普擺平問題，如今柯恩則成了讓川普頭疼的問題之一，柯恩是否將導致川普落敗，值得觀察；柯恩將向陪審團透露曾經隱瞞哪些秘密，檢方指出，柯恩將踢爆川普最想掩飾的真相。

報導指出，雖然對於作證已經準備了數月，但柯恩出庭時將透露哪些內容則無法預測，柯恩擅長發表長篇大論演說，頗有群眾魅力。檢方10日坦承，對於柯恩作證的掌控程度並不高，「封口費」案開審以來柯恩便常與川普隔空對嗆，日前在TikTok短片中還穿著印有川普坐牢圖像的上衣。