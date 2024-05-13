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川普芝加哥大樓出售案遭追稅逾億 避稅手法曝光

編譯潘勛／綜合報導
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

國稅局(IRS)調查指出，前總統川普出售芝加哥大樓時，使用可疑的作帳手段，宣稱賠錢而認列虧損，纏訟一年之後，一旦川普敗訴，將面臨補稅1億元，外加利息及罰金。

紐約時報報導，該座落於芝加哥河(Chicago River)畔、92層樓高的玻璃帷幕摩天大樓是川普集團迄今所興建最高建築物，也是他最後一個大型建案。由於成本嚴重超支、又運氣不好選在金融海嘯最嚴重時期開幕，虧錢十分嚴重。

疑利用作帳 虧損重複申報

但國稅局表示，川普試圖用虧損來抵稅額，做得太過頭，事實上把相同的損失塗銷兩次。

第一次塗銷在川普2008年報稅的時候。大樓銷售遠落後於預期，他宣稱自己投資於該集合住宅自有公寓(condo)加飯店的摩天大樓，符合稅法上「一文不值」的定義，原因在他因該建設案負債，意味著他絕對無法獲利。紐時及非營利新聞機構ProPublica發現，這一招讓川普當年度報稅時，認列虧損達6億5100萬元。

沒有跡象顯示國稅局挑戰川普最初的報稅，只是稅務專家對國稅局沒審核評估很驚訝。但2010年川普與他的稅務顧問試著從該芝加哥建案再榨取進一步好處，動用的招數就驚動了國稅局，展開長達數年的稽查。

根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如...
根據媒體調查，川普出售芝加哥大樓案疑似將虧損重複認列，以騙取減稅，會計師估算，如果國稅局追究，川普恐怕要補繳1億元以上的欠稅。（美聯社）

等於錢從左口袋移到右口袋

首先，他把控有該摩天大樓的公司，轉移到新的合夥公司。因為兩家公司都由他控股，此舉就像把硬幣由左口袋移到右口袋。接下來川普動用產權移轉，在接下來十年宣稱出現1億6800萬元的額外損失。

川普若敗訴 另有利息罰鍰

川普這個案例很特別，他任職總統期間，國稅局舉行高等級的法律審核，才決定追究。紐時及ProPublica諮詢過稅務專家後來計算出，國稅局這次修改川普稅額，可能要川普補稅1億元以上，利息及可能的罰鍰外加。

自川普2016年競選總統，以還在稽核為由，違反數十年來的先例而拒絕公布其報稅資料以來，川普的繳稅紀錄一直備受揣測。一開始，稽核的部分實質出現於2020年，紐時報導說，國稅局與川普自2010年以來宣稱的退稅7290萬元發生爭執；那筆退稅，應該是基於川普報稅時，說自己的賭場長期鉅額虧損，得折抵2005到2008年首度當電視名流而繳的每一元聯邦所得稅，外加利息。

川普 國稅局 報稅

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