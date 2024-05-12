我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠老字號丁友鴻禮品熄燈 店主憶66年歲月

華人慶母親節 曼哈頓華埠花店生意旺

造勢演說惹議…川普狂讚電影「沉默的羔羊」食人魔 台下民眾不以為然

中央社／紐澤西天然林11日綜合外電報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

前總統川普今天在紐澤西州造勢活動朗誦一首1963年靈魂樂，表達他的反移民立場，並戲稱電影「沉默的羔羊」虛構食人魔角色「偉大」，令台下正經民眾不以為然。

法新社報導，川普（Donald Trump）在紐澤西州天然林（Wildwood）一處海灘舉行的造勢活動上，對著數以千計民眾發表90多分鐘的長篇大論演說，部分民眾對他的談話內容無言以對。

他朗誦美國歌手小奧斯卡．布朗（Oscar Brown Jr.）於1963年創作的靈魂樂「這條蛇」（The Snake），並以此歌曲比喻說「非法移民和我們正在做的事有多愚蠢」。

川普說：「我們正讓他國人民進入我們國家，我們只會惹上麻煩。」

川普向台下民眾朗誦這首歌的歌詞說，「一名善心婦人見到一條可憐、快被凍僵的蛇」，「那條蛇非但沒有道謝，還狠狠咬了婦人一口」。

此前，川普曾多次援引這首歌強調他的反移民立場，此舉據說引起小奧斯卡．布朗家族反對。

川普將代表共和黨，於11月大選再度對決民主黨籍總統拜登（Joe Biden），此時川普在美國移民危機問題方面使用的措辭益發激烈。

但在這場造勢中，有些民眾看起來滿臉疑惑。在大螢幕中，川普背後一名男子打了哈欠，甚至另有一小群民眾往造勢活動出口走去。

川普還在造勢活動中引述1991年驚悚電影「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）表示，劇中連環殺手食人魔漢尼拔．萊克特（Hannibal Lecter）是個「了不起的人」。

川普提及劇中食人場景，戲稱「他（漢尼拔．萊克特）經常與朋友共進晚餐」，並稱「有些人被釋放到我們的國家，我們不想要這些人留在我國」。

美國媒體「野獸日報」（Daily Beast）指出，川普藉此將無證移民比喻成食人者，稱這些人正在摧毀美國。

川普 非法移民 奧斯卡

上一則

擔憂通膨 消費者信心指數降至半年新低

下一則

警察清場、校方嚴防…大學畢業典禮 擋不住抗議聲

延伸閱讀

川普暗示可能副手 痛罵拜登是白癡「全世界都在看他笑話」

川普暗示可能副手 痛罵拜登是白癡「全世界都在看他笑話」
不斷提醒選民川普多麼荒誕 美聯社：拜登競選新策略是場賭博

不斷提醒選民川普多麼荒誕 美聯社：拜登競選新策略是場賭博
「小羅伯是民主黨安插的人」川普砲火猛攻 怕被吸走關鍵選票

「小羅伯是民主黨安插的人」川普砲火猛攻 怕被吸走關鍵選票
選海理做2024副手？川普鄭重否認：我祝她順利

選海理做2024副手？川普鄭重否認：我祝她順利

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
社安局公布新規，民眾更容易獲得某些福利，有些人的補助金也會增加。（美聯社）

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

2024-05-11 10:08
現年30歲的華人軟體工程師黃艾倫靠著開發多項應用程式翻身致富，他在25歲時即達到「財務獨立」的目標。(取自亞馬遜網站)

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

2024-05-09 02:26
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
來自中國的陳女受訪表示，偷渡來美的過程非常辛苦又危險，費用要5萬美元。(截圖自FOX 5電視畫面)

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

2024-05-10 15:14
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他
玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」
繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華

繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華
聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧