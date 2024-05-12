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「小羅伯是民主黨安插的人」川普砲火猛攻 怕被吸走關鍵選票

編譯廖振堯／綜合報導
共和黨準總統提名人川普近來被困在曼哈頓的州法院受審，狀況頻頻，成為競選連任的拜登總統用來攻擊的競選材料，同時獨立參選的小甘迺迪的聲勢，持續上漲，迫使共和黨對他展開攻擊，避免票源分離。(美聯社)
共和黨準總統提名人川普近來被困在曼哈頓的州法院受審，狀況頻頻，成為競選連任的拜登總統用來攻擊的競選材料，同時獨立參選的小甘迺迪的聲勢，持續上漲，迫使共和黨對他展開攻擊，避免票源分離。(美聯社)

獨立總統候選人小羅伯·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)一直將自己塑造成不滿「拜川對決」的選民之第三選擇，很可能吸走少數決定性的關鍵票。川普近期砲火也開始針對小甘迺迪，顯見其威脅性。

美聯社報導，川普上周一段長約四分鐘的影片，罵小甘迺迪假惺惺，是「民主黨安插的人」、「為幫助民主黨總統上任而參選的激進左翼自由派」，還指責甘迺迪家族是「一群瘋子」。川普也在他的「真實社群」(Truth Social)社群平台發文，直言小甘迺迪「不是共和黨人，所以不要以為你投給他會感覺良好。」

目前的民調顯示對小甘迺迪有好感的共和黨選民遠多於民主黨選民。美聯社與公共事務研究中心(NORC)2月一項民調顯示約53%的共和黨選民抱有好感，民主黨選民僅30%；不過兩派選民都有約有四分之一表示他們不夠了解小甘迺迪因此無法評論。

共和黨準總統提名人川普近來被困在曼哈頓的州法院受審，狀況頻頻，成為競選連任的拜登...
共和黨準總統提名人川普近來被困在曼哈頓的州法院受審，狀況頻頻，成為競選連任的拜登總統用來攻擊的競選材料，同時獨立參選的小甘迺迪的聲勢，持續上漲，迫使共和黨對他展開攻擊，避免票源分離。(美聯社)

小甘迺迪曾挑戰拜登總統的黨內提名，失敗後才發起獨立競選；拜登總統的競選活動很大程度上忽視小甘迺迪。

研究第三方總統競選的瓦爾多斯塔州立大學(Valdosta State University)教授塔馬斯(Bernard Tamas)表示，甘迺迪的政策立場(懷疑新冠病毒疫苗、以哈戰爭中堅定支持以色列)更有可能吸引保守派選民，現階段對川普來說是明顯威脅。而即使小甘迺迪的支持率僅個位數，塔馬斯稱拜登或川普就算只流失這一小部分的選票到小甘迺迪手上，也很輕易便能輸掉選舉。

雖然小甘迺迪立場大部分與川普相同，他也不吝批評川普，像是川普幻想2020大選被拜登偷走、鼓勵國會大廈暴亂；亦指責川普傷害中產階級，稱其在大流行時期的封鎖是「對美國所做過最糟的事」。

2016年投川普、2020年投拜登的選民卡特(Ben Carter)表示，今年他欽佩甘迺迪願意討論棘手議題，且表達非主流觀點的方式比川普更容易接受。

川普 拜登 民主黨

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