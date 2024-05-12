不斷提醒選民川普多麼荒誕 美聯社：拜登競選新策略是場賭博

共和黨準總統提名人川普近來被困在曼哈頓的州法院受審，狀況頻頻，成為競選連任的拜登總統用來攻擊的競選材料。(美聯社)

拜登 總統為競選連任正四處募款拉票，他的開場白經常是嘲諷共和黨對手川普 。美聯社報導，從過去一周拜登隨手就拿川普開刀的新競選作法來看，拜登顯然認為，不斷提醒選民川普的總統任期表現、凸顯川普最新發表的競選說詞，對民主黨有利。

過去一周，從西雅圖 到加州、乃至伊利諾伊州和威斯康辛州，拜登一路都以川普為談資。10日傍晚在西雅圖一場籌款活動上，拜登提到川普承諾若當選，將「在第一天就成為獨裁者」，川普暗示美國不一定會保護盟友免受侵略，川普還指責聯邦官僚機構阻礙他的第一個總統任期議程，誓言要「徹底消滅深層政府」。

拜登希望2024年大選成為對川普種種紀錄和計畫的一次公投，他也希望選民支持他自己的政策和行動。拜登及其盟友認為，美國需要提醒選民，注意川普任期表現及他怪誕又常令人擔憂的言論。

「混亂，對川普來說不是什麼新鮮事，」拜登在芝加哥表示， 「川普的總統任期很混亂。他正試圖讓美國忘記他當總統時做的那些黑暗令人不安的事。我們不會讓它們被遺忘。」

拜登話裡的刺愈來愈尖。他在西雅圖活動開場白中告訴眾金主：「感謝你們熱烈歡迎。請小聲點，因為川普正在睡覺。昏昏欲睡的唐(Sleepy Don)。」 拜登無疑是看到川普在紐約法庭刑事審理期間當庭打瞌睡的新聞報導，即興猛虧。

拜登也談到川普對俄羅斯總統普亭的欽佩及他自稱與北韓專制領導人金正恩傳「情書」；拜登還常抨擊川普曾在COVID-19疫情期間大聲詢問是否可以靠注射或喝消毒劑來對抗病毒。拜登每次都笑著說：「他沒有把漂白水注射到體內，他只是把它放在頭髮上。」

美聯社報導，拜登的策略是一場賭博；選民對兩位總統看法分歧。美聯社-NORC公共事務研究中心4月民調發現，近半數人認為川普總統任期在投票權和選舉安全、對外關係、墮胎法和氣候變遷方面，傷了美國；逾半數人認為拜登總統任期在生活成本和移民方面，傷了美國。