受夠政治辯論 企業領袖今年大選低調、取消動員投票

美國企業領袖面對2024年大選卻變得謹慎低調，某些執行長現正私下擬訂計畫，打算告訴員工不要期待公司對政治問題做出評論。圖為挺巴示威者跟警察對峙。(歐新社)

華爾街日報10日分析，美國企業領袖在2020年大選期間對於社會、政治議題踴躍發言，面對2024年大選卻變得謹慎低調；某些執行長現正私下擬訂計畫，打算告訴員工不要期待公司對政治問題做出評論，其他主管則考慮常見的選舉活動是否取消，例如動員投票 (get-out-the-vote)，深怕在當今氛圍底下被解讀為選邊站，少數企業更一改長期以來的寬容態度，對員工在職場推動倡議行動訂定更趨嚴格的規範。

某些員工針對加薩 衝突發起抗議之後，谷歌 (Google)執行長皮查伊(Sundar Pichai)日前在一份備忘錄裡表示，不希望公司為了分裂議題爭吵或為政治辯論，因為「我們終究是工作場所」。數十名員工抗議谷歌與以色列簽訂合約而在辦公室出現脫序行為，日前遭到開除。

報導指出，2020年大選時，企業界執行長面對來自員工、客戶壓力，紛分對許多立場分歧的議題公開發言，例如限縮投票權等選舉話題。然而，過去幾年企業高層歷經一連串議題辯論，從移民、墮胎、同性戀權益到種族平等，如今已經感到疲倦。

企業界顧問說，白領就業市場明顯降溫，員工現在想要逼迫公司對焦點議題表態，操作空間已經不如從前。

許多員工希望公司保持政治中立。今年稍早的一份美國勞工調查結果顯示，71%員工認為公司應該維持政治中立，只有28%員工認為雇主應該舉辦與選舉有關的活動。然而，企業主管明白不可能完全避免政治議題，大型企業仍是選舉獻金的重要來源。根據政治問責中心(Center for Political Accountability)報告，不少史坦普500(S&P 500)企業近幾年已減少政治獻金開銷，或同意對政治獻金流向保持更加公開透明。

報導指出，某些企業面對選舉時，把重點擺在政策可能出現變化。舉例來說，企業主管正為國會議員可能縮減綠色能源的聯邦稅務優惠開始未雨綢繆。

在搖擺州威斯康辛，製造廠Snap-on執行長賓查克(Nick Pinchuk)說，不覺得有必要禁止帶有政治意涵的T恤，員工想穿戴支持拜登或川普的服飾都可以。他說：「在這裡，如果穿芝加哥熊隊(Chicago Bears)的服裝，反而更可能引人側目。」