選海理做2024副手？川普鄭重否認：我祝她順利

前南卡羅來納州州長海理。（美聯社）

川普 11日鄭重否認他考慮選前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)作為競選搭檔的報導。

他在社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文稱：「海理並不在副總統人選的考慮範圍內，但我祝她順利。」

網路媒體Axios 11日上午報導，川普的競選團隊正積極考慮選海理作為川普的競選搭檔，既可以吸引受過大學教育的選民，也可以幫助彌補川普與拜登 的募款劣勢；但自從海理在超級星期二隔日退出共和黨初選以來，她與川普的關係一直保持冰冷。

海理尚未公開支持川普，並在初選中持續獲得顯著的支持，她最近在印第安納州的初選獲得21%以上的選票，在賓州獲得近17%選票；海理的忠實選民可能在11月的總統大選中發揮關鍵的作用，但川普的競選團隊幾乎未積極爭取她的支持者，自海理退出初選後，川普仍尚未聯繫她。

爭奪川普副手之位的競賽在近幾周愈來愈激烈，有意者包括俄亥俄州參議員 萬斯(J.D. Vance)、阿肯色州參議員科頓(Tom Cotton)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、佛州參議員盧比歐(Marco Rubio)、南卡參議員史考特(Tim Scott)、紐約州眾議員斯特凡尼克，川普也在權衡內閣成員的競爭者，同時密切注意他們在集會上的表現。

海理預計下周在查爾斯頓(Charleston)與支持她競選活動的捐助者會面，以表達感謝，預期海理不會公開支持川普，也不會要求捐助者支持他。

另一端，拜登競選團隊正積極挖走海理的選民，數月以來努力將其支持者納入自家陣營。

拜登競選財務長吉佛德(Rufus Gifford)和拜登競選團隊全國聯席主席之一的凱森伯格(Jeffrey Katzenberg)正努力拉攏海理的大金主，如科技富豪庫班(Mark Cuban)，他在3月時曾現身拜登的一場募款活動；與此同時，如同2020年競選期間的行動，拜登競選團隊也正悄悄地接觸潛在的共和黨支持者，喬治亞州前副州長鄧肯(Geoff Duncan)本周表示，他打算在今年大選投給拜登。