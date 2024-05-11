WSJ：民主黨眾議員拚選舉 轉攻「鞏固邊境安全」

選戰激烈，民主黨眾議員也開始將邊境議題列入主打政策。（路透）

華爾街日報10日獨家報導，民主黨 籍眾議員為了拚選舉，做出令人意外的主打訴求：支持鞏固邊境安全。過去幾年，共和黨 針對邊境安全展開猛烈批評，民主黨一直處於防守地位，面對今秋即將到來的大選，民主黨希望拆卸重大政治包袱。

報導指出，根據眾院民主黨團選舉委員會一份備忘錄，民主黨如今認為，在競爭激烈選區拋出解決邊境安全的政見對候選人有利，同時要把共和黨對手定調為蓄意阻撓，破壞參院兩黨邊境協議。

共和黨目前在眾議院以217席微幅領先民主黨的213席，眾院多數席次之爭鹿死誰手勝負難料。

報導指出，民主黨正在設法改變論述，把長久以來造成政治頭疼的問題，翻轉成有助於爭取選票的訴求。自從拜登 總統上台以來，美墨邊境非法入境人數頻創新高。多項民調顯示，移民是選民對今年大選的主要考量之一，前總統川普對於移民問題的處理方式，則比拜登更獲受訪選民認同。

根據備忘錄內容，民主黨指責共和黨封殺兩黨邊境協議是為了選舉操作，不想讓拜登獲得政治加分。

備忘錄裡也提到今年稍早蘇奧齊(Thomas Suozzi)在紐約州聯邦眾議員特別選舉致勝實例。蘇奧齊政見強調支持鞏固邊境安全，備忘錄寫道，蘇奧齊願意與選民討論邊境議題，就是在競爭激烈的選舉當中脫穎而出的「致勝藍圖」。

共和黨則說，蘇奧齊勝選是因為對手缺乏經驗，加上蘇奧齊在長島選區原本就有高知名度。眾院共和黨團選舉委員會發言人潘多爾(Jack Pandol)指出，如果民主黨想要強打鞏固邊境問題，「我們只能回答說，這將成為你們的政治喪禮(political funeral)」。

蘇奧齊受訪時說，強調移民議題是為了反映選區民眾的討論話題，約有20萬無證客從邊境抵達紐約，許多無證客乘坐巴士的車費是德州出資。蘇奧齊說，競選團隊內部民調顯示，這是選民非常關切的問題。