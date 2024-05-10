川普小兒子拜倫成年了 獲選黨代表踏入政壇…將成媒體檢視對象

新聞周刊(Newsweek)報導分析，前總統川普的18歲兒子拜倫‧川普將成為新聞媒體與社群媒體的可抨擊對象(fair game)，言行都將受到檢視。(美聯社)

前總統川普 的18歲兒子拜倫‧川普(Barron Trump)獲選出任共和黨 全國代表大會(Republican National Convention)佛州 無選區黨代表(at-large delegate)；新聞周刊(Newsweek)9日報導分析，拜倫踏入政治圈之後，從此將成為新聞媒體與社群媒體的可抨擊對象(fair game)，言行都將受到檢視，不再像以往一直被列為外界「碰不得」(off limits)的保護範圍。

下周將從高中畢業的拜倫成長過程中一直受到保護，避免曝露於政治聚光燈下，但他很快就會登台亮相。

2006年出生的拜倫‧川普今年3月剛滿18歲，跟其他家族人員一樣獲得共和黨無選區黨代表身分，包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)、次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)。艾瑞克‧川普還有佛州黨代表主席頭銜。

前任退伍軍人事務部官員、政治評論員兼熱門播客節目「Mueller, She Wrote」主持人艾莉森‧吉爾(Allison Gill)在社群網站X發文寫道，拜倫不再是碰不得的報導對象。

報導指出，X平台用沃瑞克(Rob Voreck)發文寫道，拜倫進入政治圈恐怕將以「非常不好的結局收場」。他指出，拜倫從今以後將成為媒體報導的可抨擊對象，如此轉變令人意外，「我以為梅蘭妮亞會盡全力阻止這個狀況出現，倘若是如今已經成年的拜倫做出個人決定，選擇參與父親置身的紛擾，那就只能隨他」。

新聞周刊(Newsweek)報導分析，前總統川普的18歲兒子拜倫‧川普將成為新聞媒體與社群媒體的可抨擊對象(fair game)，言行都將受到檢視。(路透)

有網友在X平台回應表示，政治人物的兒女通常是媒體報導禁止討論的對象，但拜倫已年滿18歲，算是成年人，如果選擇進入共和黨嘈雜政治圈，未來將要面對外界檢視。

拜倫日前出現在媒體報導內容，是因為川普要求紐約「封口費」案法官允許告假一天，以便到佛州參加兒子5月17日的高中畢業典禮。

共和黨佛州黨部主席鮑爾(Evan Power)表示，拜倫是今年7月共和黨全國代表大會的佛州41名無選區黨代表之一。川普可望在全國代表大會期間獲共和黨提名為2024年總統候選人。

鮑爾發表聲明說，佛州黨代表團包括出身草根的領袖、民選官員及川普家族成員。他說：「佛州黨代表團向來出色，更重要的是，我們準備要在佛州贏得勝利，而且是大勝」。