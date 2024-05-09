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說好的投資？威州富士康球形主樓 已成當地大笑話

記者張文馨／華盛頓報導
2018年在威州興建的富士康球形複合大樓，被當地人視為笑話，去年共和黨初選時，川普對手也紛紛拿此案來攻擊川普。（路透）
2018年在威州興建的富士康球形複合大樓，被當地人視為笑話，去年共和黨初選時，川普對手也紛紛拿此案來攻擊川普。（路透）

去年，共和黨首場總統初選辯論在威斯康辛州(Wisconsin)密爾瓦基市(Milwaukee)舉行，華盛頓郵報報導，在辯論會場30分鐘車程處，矗立著所謂富士康高效能運算中心的球狀建築，象徵黨內民調遙遙領先的前總統川普在2018年的承諾跳票。

回到2018年，川普與富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘在威州風光動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。

鴻海規畫4年內投入百億美元，在瑞辛郡(Racine County)蒙特普萊森(Mount Pleasant)打造LCD面板廠，將創造3000個就業機會，並有潛力在未來帶動1.3萬個工作機會，作為回報，威州將提供30億美元的租稅補貼。

川普在總統任內引進富士康到威州投資，被川普視為一大政績，2017年郭台銘（右二）...
川普在總統任內引進富士康到威州投資，被川普視為一大政績，2017年郭台銘（右二）也進入白宮獲川普接見。但該案遠遠未達預期。(路透)

球狀建物 傳外租活動場地

鴻海在威州園區已有4棟建築，分別是占地近100萬平方英尺(2.8萬坪)的先進製造工廠、30萬平方英尺(8429坪)的智慧製造中心、12萬平方英尺(3371坪)的多功能建築，以及100英尺(30公尺)高，外型如球體狀的高效能運算與資料中心。

華郵報導，這個球狀建築已成為當地笑話，傳出可出租給宴會或活動使用；富士康證實，該建物已開放給外部使用，同時仍為富士康製造業務的營運中心。

富士康表示，威州廠有1000名員工，協助打造資料中心與太陽能板電子設備所需的電腦伺服器；然而，川普和鴻海最初宣稱的大規模投資迄今沒有實現。

華郵報導，隨著2024年總統大選到來，經濟是重中之重，各候選人競開經濟成長的支票，鴻海威州投資案讓外界了解，進度可能不會如計畫般順利。

事實上，鴻海在威州的投資案還面臨地方政府政黨輪替，從原本的共和黨主政，改由民主黨州長艾弗斯(Tony Evers)接手，雙方重新談判優惠措施為，若富士康在當地創造1500個就業機會，可得到最多8000萬美元的租稅補貼。

富士康廠內運作是個謎

華郵去年報導，為了富士康建廠，百戶人家被迫搬遷，但到目前為止，那些被空出來要建造廠房的位置，空無一人且雜草叢生；富士康縮減原先的投資計畫，宣稱要生產自動化咖啡機、電動汽車和呼吸機，最後都落空，最新計畫是要在威州生產儲能電池。

華郵去年的報導提到，富士康工廠內部運作是個謎，專家認為該廠區設計無法生產液晶顯示面板(LCD)；前員工透露，幾個月來工廠被用來當倉庫，上班日的大樓周邊停車場空空如也；在附近的小工廠內，富士康員工為Google組裝電腦伺服器。

一名富士康發言人告訴華郵，富士康基於市場需求與機會做出商業決策，該公司仍致力於與威州共同成長，此外，富士康過去3年來在威州廠區的員工數量增加42個百分點。

支持富士康投資案的蒙特普萊森鎮長提古魯特(David DeGroot)表示，富士康投資超過7.5億美元，為當地帶來巨大收益，富士康為瑞辛郡最大納稅者；有了這些建設，包含微軟(Microsoft)在內的美國其他大企業也顯示投資意願。

威州公共廣播電台去年曾報導，富士康打算出售其位於綠灣以及尤克萊的兩處房產。富士康發布聲明表示，將把重心轉向蒙特普萊森村科技園的「持續業務活動」，而不是創新中心，並稱出售其位於綠灣的水印大樓將增添該市中心的活力。

鴻海批華郵報導不實訊息

富士康表示，已在威州投資超過10億美元，創造超過1000個工作機會，報導指，這與最初宣稱的大規模投資、創造逾1.3萬個工作機會諾言差異甚大。

根據威州前州長渥克（Scott Walker）2017年簽署的協議，將為富士康提供近30億美元的稅收抵免，隨後現任州長埃弗斯（Tony Evers）更新與富士康的合約，將原來的補助激勵方案，改成若在2026年前創造1454個就業機會並投資6.72億美元，就提供8000萬美元稅收減免。

鴻海去年9月曾表示，集團在威州園區並非閒置停擺，園區內建物也沒有出售，園區擴大營運，為美國客戶生產伺服器，並再加入製造太陽能逆變器。

鴻海說明，Mount Pleasant園區不對外開放，園內球體建築，一直是集團內部高速運算中心以及網路控制據點。鴻海說，華盛頓郵報所提球體建物出租給外部廠商舉辦婚宴，是錯誤且不實的訊息，園區內建物也沒有出售。

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