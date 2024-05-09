我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

健康也打折？小甘迺迪曾自曝失憶、腦霧 被寄生蟲吃腦

記者胡玉立／綜合報導
紐約時報和華盛頓郵報8日相繼報導獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪於2012年在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。（路透）
紐約時報和華盛頓郵報8日相繼報導獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪於2012年在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。（路透）

現年70歲的獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)總是向選民推銷自己遠比兩黨主要競爭者更年輕健康，但紐約時報華盛頓郵報8日相繼報導他2012年曾在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。

小甘迺迪是已故前總統約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子，他2012年和第二任妻子打離婚官司時，在證詞中透露，他患有短期和長期記憶喪失，還說自己「顯然有認知問題」。紐約時報取得了這份證詞並於8日首次報導。

紐時指出，小甘迺迪在證詞中表示，2010年他有朋友對他記憶喪失感到擔憂，經過諮詢紐約長老會醫院神經科醫生，他被告知他腦部掃描發現一個黑點，這斑點可能是「蠕蟲進入我的大腦，吃了我部分的腦子以後死在裡面」造成的。此外，他說他還因為食用大量含危險重金屬的魚而被診斷出汞中毒，這種情況也會導致記憶喪失。

小甘迺迪後來告訴紐時，他已從腦霧中恢復過來。

華盛頓郵報向小甘迺迪競選活動發言人斯皮爾(Stefanie Spear)查詢此事，斯皮爾回覆道，小甘迺迪在非洲、南美和亞洲旅行倡議環保時，曾被寄生蟲感染，但「問題早在十多年前就已解決，他身心都很健康；想想他的競爭對手，質疑他的健康狀況是很搞笑的暗示」。

華郵指出，甘迺迪的競選政見主要集中在倡導監管主要行業，他認為這些行業導致美國健康問題日益惡化。他還散佈有關疫苗的錯誤訊息，並且反對在新冠疫情期間制定的公共衛生措施。

小甘迺迪去年4月宣布競選總統，但他一直沒有透露自己的醫療紀錄。前總統川普和拜登總統為試圖平息選民對其高齡的擔憂，曾摘要發布其健康狀況。拜登醫生2月宣布拜登「適合履行職責」； 川普去年11月分享醫生信函表示，他的「健康狀況良好」。

拜登 紐約時報 華盛頓郵報

上一則

格林提案罷免強生 眾院共和黨累了…全案遭擱置

下一則

「對無止盡休閒疲勞」早退休也有後遺症 有人重返職場

延伸閱讀

拜登批威州投資案 鴻海：已投資10億美元 聘千名員工

拜登批威州投資案 鴻海：已投資10億美元 聘千名員工
拜登警告以色列攻拉法就「停供武器」 防長證實上周停運一批彈藥

拜登警告以色列攻拉法就「停供武器」 防長證實上周停運一批彈藥
「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影

「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影
「寄生蟲吃了我的腦」小甘迺迪被爆 曾腦霧和喪失記憶

「寄生蟲吃了我的腦」小甘迺迪被爆 曾腦霧和喪失記憶

熱門新聞

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

2024-05-06 15:32
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

2024-05-06 10:54
(路透)

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

2024-05-04 10:02
拜登8日造訪威州。（美聯社）

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

2024-05-08 18:29
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
收入逾1000萬元的富有納稅人注意，國稅局針對富人的的查稅率將從2019年的11%提高到2026年的16.5%。(美聯社)

國稅局鎖定千萬富翁 查稅率擬從11%增至16.5%

2024-05-03 08:46

超人氣

更多 >
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心