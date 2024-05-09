拜登譏川普富士康案是騙局 威州同地將建微軟數據中心

拜登總統9日在搖擺州威斯康辛州與微軟總裁史密斯，宣布微軟斥資33億元在威州興建人工智慧數據中心。拜登並藉機諷刺川普2018年引進富士康在威州投資是一場騙局。圖為拜登在威州大門科技學院演講。(美聯社)

拜登 總統8日宣布，微軟投資 33億美元在威斯康辛州建立人工智慧（AI）數據中心，前總統川普 與富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘2018年在這裡動土；拜登說，川普口中的「世界第八大奇蹟」永遠不會實現，他押韻稱「富士康（Foxconn）最終成了一場騙局（con）。」

拜登指川普挖了個洞 自己掉進去了

拜登表示，川普當時承諾，富士康要投資100億美元，並創造1.3萬個就業機會，他們手持金鏟來這裡「挖了個洞」，然後自己就掉進去了。

2018年川普(中)引進鴻海富士康到威斯康辛州投資建廠，與鴻海創辧人郭台銘（右）、當時州長渥克一起動土。（美聯社）

拜登說，川普宣稱要打造世界第八大奇蹟，結果是百戶人家的房屋被推平，浪費數億美元的稅金來許下一個不會實現的計畫，「富士康最終成了一場騙局。」

時間回到2018年，川普與郭台銘在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。

鴻海規畫4年內投入百億美元，在瑞辛郡（Racine County）蒙特普萊森（Mount Pleasant）打造液晶顯示面板（LCD）工廠，將創造3000個就業機會，並有潛力在未來帶動1.3萬個工作機會；作為回報，威州將提供30億美元的租稅補貼。

富士康：對威州投資已達10億美元

截至目前，鴻海在威州園區有4棟建築，分別是先進製造工廠、智慧製造中心、多功能建築，以及外型如球體狀的高效能運算與資料中心；富士康未如預期生產LCD面板，反而縮減原先的投資計畫。

富士康告訴美聯社，對威州投資已達10億美元，目前擁有千名員工。

拜登表示，傳說中的1.3萬個工作沒發生，威州還流失了逾千個工作機會。

拜登藉此抨擊川普，指川普許下很多承諾，跳票的比兌現的還多，拉辛郡們被川普拋諸腦後；拜登說，他會做出並信守承諾。

微軟將投資33億 估2300個工作機會

拜登宣布，微軟將投資33億美元在這裡建造新的資料中心，預計會帶來2300個工作機會用以建設，接著雇用2000名員工投入運作；此外，微軟承諾，投資計畫包含與當地社區和大學連結，培訓相關專業人員。

拜登總統9日在搖擺州威斯康辛州與微軟總裁史密斯（圖），宣布微軟斥資33億元在威州興建人工智慧數據中心。(美聯社)

微軟總裁史密斯（Brad Smith）接受美聯社採訪表示，微軟堅定不移地致力於少承諾、多兌現，他稱讚拜登政府和民主黨州長艾佛斯（Tony Evers）的經濟政策，為8日宣布的發展奠定了基礎。

威州共和黨國會眾議員斯蒂爾（Bryan Steil）代表拜登8日造訪的選區，他說，微軟的聲明對工人來說是件好事，但拜登正以此掩蓋他未能控制通膨上升的事實。

搖擺州威州 美國大選兵家必爭

威斯康辛州是美國大選搖擺州，瑞辛郡更是關鍵；在過去的33位總統候選人中，多數在贏得瑞辛郡後順利當選總統，5人除外，正包含川普。

川普是5位最終未選上總統的候選人之一，他雖然在瑞辛郡的得票多，但卻輸掉了總統選舉；拜登則是1976年以來首位在沒有贏得瑞辛郡的情況下，贏得威斯康辛州選舉的民主黨人。

預計威州的選情將十分膠著，在過去6次總統選舉中，威州有4次以不到1個百分點的差距決定勝負；拜登2020年以不到2.1萬票獲勝。

馬奎特大學（Marquette University）最近的一項民調顯示，威州的共和黨選民對選舉的熱情略高於民主黨。

與此同時，拜登的連任團隊正在加強對少數族裔選民的廣播宣傳，繼3月初發表國情咨文後開始了耗資3000萬美元拉票文宣後，新一輪的廣告攻勢於8日啟動，將投入1400萬元的競選資金，其中很大一部分將用於非裔和拉美裔媒體以及亞裔紙媒和電台。