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威州已成兵家必爭之地 川普隻字不提富士康

特派員黃惠玲／綜合報導
川普在總統任內引進富士康到威州投資，被川普視為一大政績，2017年郭台銘（右二）也進入白宮獲川普接見。但該案遠遠未達預期。(美聯社)
川普在總統任內引進富士康到威州投資，被川普視為一大政績，2017年郭台銘（右二）也進入白宮獲川普接見。但該案遠遠未達預期。(美聯社)

總統拜登8日前往芝加哥之前，在威斯康辛州斯特凡特（Sturtevant）宣布，微軟將投資33億元在當地建造一座新的人工智能設施。2018年，時任總統的川普在上述地點為台灣富士康的電子工廠破土動工。

拜登此舉，似乎是「以子之矛攻子之盾」，用微軟威州新的投資計畫，來凸顯川普原來拉富士康到威州失敗的投資計畫。

拜登前往威州的斯特凡特，微軟決定在那裡建造一個價值33億元的數據中心，預計創造大約2000個工作崗位。川普曾在當地大張旗鼓讚揚富士康擬建造一座價值100億元的工廠，更將雇用1萬人，然而這一計畫從未完成。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在接受美聯社採訪時表示，微軟 「堅定不移地致力於少承諾、多兌現」，他稱讚拜登政府和民主黨州長艾佛斯（Tony Evers）的經濟政策，為8日宣布的發展奠定了基礎。

川普在這次競選中隻字未提富士康，但這位共和黨前總統經常說，他在任時經濟狀況要好得多，如果他在2024年獲勝，經濟狀況還會更好。

威州共和黨國會眾議員斯蒂爾（Bryan Steil）代表拜登8日造訪的選區，他說，微軟的聲明對工人來說是件好事，但拜登正在借此掩蓋他未能控制通膨上升的事實。

斯特凡特所在的瑞辛郡（Racine County)是一個關鍵地點。在過去33位總統候選人中，除了五位之外，都得到當地的支持也順利當選總統。

川普是五位最終未選上總統的候選人之一。他雖然在瑞辛郡的得票多，但卻輸掉了總統選舉。 拜登是自1976年以來第一位在沒有贏得瑞辛郡的情況下，贏得威斯康辛州選舉的民主黨人。

雖然拜登8日在威州的講話是白宮正式活動的一部分，但這一站要凸顯拜登為威斯康辛州家庭取得的進步，並與川普的失敗作出對比。

史密斯表示，到今年年底，威州新數據中心的第一階段將帶來2300個主要是建築業的工作崗位。

雖然微軟一直在全球各地加緊建設人工智能驅動的數據中心，但威州這個數據中心比許多數據中心更重要，因為這裡有更多的土地，最終還能獲得電力供應，史密斯說，他小時候就住在數據中心的建設區域。

未來微軟數據中心將擴增聘用人員，史密斯說，此舉將關係到威州、密西根州、賓州和俄亥俄州等地製造業的競爭力。

與此同時，拜登的連任團隊正在加強對少數族裔選民的廣播宣傳，繼3月初發表國情咨文後開始了耗資3000萬元拉票文宣後，新一輪的廣告攻勢於8日啟動。

拜登8日造訪威州。（美聯社）
拜登8日造訪威州。（美聯社）
威州瑞辛的部分舊農場用地，原本準備要由富士康改建成廠房，但並沒有全部實現。（美聯...
威州瑞辛的部分舊農場用地，原本準備要由富士康改建成廠房，但並沒有全部實現。（美聯社）

拜登 微軟 川普

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