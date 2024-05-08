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封口費案／丹尼爾斯：發生關係時問起梅蘭妮亞 川普稱他們不同房

編譯俞仲慈／綜合報導
丹尼爾斯出庭作證提出不少辛辣細節，她稱川普表示與妻子梅蘭妮亞分房睡。圖為梅蘭妮亞出席白宮婦女節活動的檔案照。（歐新社）
丹尼爾斯出庭作證提出不少辛辣細節，她稱川普表示與妻子梅蘭妮亞分房睡。圖為梅蘭妮亞出席白宮婦女節活動的檔案照。（歐新社）

封口費案女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)7日出庭作證時表示，與川普發生性關係時，曾向川普問起其妻梅蘭妮亞(Melania Trump)，但川普回答「別擔心，我們根本不同房」，同時丹尼爾斯也聲稱恨川普，希望他被定罪入獄。

根據美聯社報導，2006年與川普有不當性關係的丹尼爾斯當庭表示，當時曾探詢川普對其妻梅蘭妮亞的想法，並當庭轉述川普當時的回答：「別擔心，我們甚至不睡在同一個房間。」

報導指出，在丹尼爾斯陳述這段陳年往事時，坐在被告席的川普不禁搖搖頭，還低聲嘟噥幾句。

同時丹尼爾斯也說明與川普首次見面的情況，當時她依川普保鑣指示，前往川普下榻飯店，搭電梯到達頂樓套房，與看守門口的保鑣席勒(Keith Schiller)寒暄，席勒告訴丹尼爾斯，將安排兩人去飯店餐廳吃晚餐。

丹尼爾斯走進套房看到川普立刻打招呼說：「你好。」不過川普一身絲綢緞面睡袍，讓她忍不住嘲笑：「我說，『海夫納(Hugh Hefner，花花公子雜誌老闆)知道你偷了他的睡袍嗎？』」並透露川普下榻的飯店套房是她公寓的三倍大。

丹尼爾斯結束近四小時的證詞陳述後，接受辯方律師蘇珊‧尼切爾斯(Susan Necheles)詰問：「你討厭川普總統，我說得對嗎？」丹尼爾斯盯著尼切爾斯回答：「沒錯。」尼切爾斯繼續追問：「你希望他被關進監獄嗎？」丹尼爾斯直言：「如果他被判有罪的話，是的。」

根據商業內幕(Business Insider)報導，丹尼爾斯和川普因封口費關係決裂，雙方持續透過社群媒體相互攻擊，甚至在2022年發文痛罵川普：「我永遠不會給那坨橙色糞便一毛錢。」

不料尼切爾斯竟然也拋下專業形象，提高嗓門指責證人：「你老是罵他！」丹尼爾斯毫不猶豫回答：「是的，因為是他先嘲笑我。」

尼切爾斯大聲問道：「你們其中有人開始，於是你就繼續這麼幹？」丹尼爾斯回嗆：「沒錯。」猶如八點檔劇情的詰問過程，讓庭上一位女性候補陪審員當場翻白眼。

川普 梅蘭妮亞 社群媒體

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