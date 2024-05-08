封口費案／「怕川普殺我才拿錢留紀錄」 丹尼爾斯稱遭人身威脅

封口費案女主角丹尼爾斯7日首度出庭作證，在回答檢察官詢問時，提出許多與川普交往的細節。（路透）

前總統川普 封口費案女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)7日在紐約出庭作證，說明2016年她如何收下「封口費」。丹尼爾斯3月曾在孔雀網站(Peacock)發表的紀錄片「暴風雨」(Stormy)中透露，她是因為怕川普殺她，才會同意拿錢。

現年45歲的丹尼爾斯，真名是史蒂芬妮‧克利佛(Stephanie Clifford)；她聲稱2006年川普曾與她發生一夜情。華爾街 日報2018年1月揭露川普私人律師柯恩(Michael Cohen)在2016年大選前，幫川普出面付給丹尼爾斯13萬元「封口費」；柯恩已因觸犯選舉獻金法遭定罪且入獄服刑。川普為此面臨34項偽造商業文件指控，但川普堅不認罪。

丹尼爾斯在紀錄片中說，她同意接受「封口費」是想保護她丈夫和女兒，這樣「就會有一份文件紀錄和金錢紀錄把我和川普連起來，他就不能把我殺了；」丹尼爾斯說：「我真的覺得我會死掉。」

丹尼爾斯去年已表示，她「絕對」願意出庭作證。川普律師曾試圖阻止丹尼爾斯和柯恩出庭作證，但「封口費」案法官默欽(Juan Merchan)3月已拒絕此要求。

丹尼爾斯與川普的緋聞 曝光後，她就直言不諱地談論自己收到的威脅。去年她向英國名嘴摩根(Piers Morgan)表示，川普支持者對她發出的威脅日益明確，而且愈來愈嚴重。

丹尼爾斯說：「他們的激情更強烈，更熱衷於發出威脅，而且毫不避諱。他們打心底相信自己在做正確的事，相信自己是愛國者。」

丹尼爾斯2018年曾出版書籍「全面披露」(Full Disclosure)，圖文並茂地詳述2006年她在太浩湖(Lake Tahoe)與川普的會面，並分享她的童年和人生諸事。

丹尼爾斯在書中說，她2011年接受雜誌採訪後不久，柯恩就威脅要告她。幾周後，她試圖出售她和川普的一夜情故事，隨即在拉斯維加斯停車場遭到人身威脅。