封口費案／「當天才知丹尼爾斯要作證」 川普發文轟法官又刪文

川普對丹尼爾斯作證似乎有些意外，一度發文抱怨，可能想到法官已對他下封口令，立即刪文。(路透)

前總統川普 7日早上，針對「封口費」案中的法官發起新一波攻擊，抱怨說他才得知當天有誰會出庭作證，但前一天才被默欽法官警告再亂發言會被關之後，川普貼文後馬上刪文。

丹尼爾斯律師布魯斯特(Clark Brewster)告訴美聯社(Associated Press)，丹尼爾斯「很可能」在7日被傳喚為證人出庭。川普在得知此事後於他的「真實社群」(Truth Social)社群平台發文抱怨，雖然很快就刪除貼文，但已經遭網友截圖保存；根據在社群媒體 上流傳的文字截圖，川普寫到：「我才得知今天誰是證人；從沒見過這樣的，沒有時間給律師做準備；從沒有見過以如此高的偏見和黨派色彩來主持一場審判的法官。」

而就在6日，「封口費」案法官默欽(Juan Merchan)才因為川普數次違反旨在阻止川普用言論恐嚇與此案密切相關之人的禁言令(gag order)，而再次判定川普藐視法庭。默欽指出，1000元的罰款似乎無法阻止川普違反命令，如果川普繼續違反命令，那將會因此而入獄。

默欽6日告訴川普：「川普，重要的是你要明白，我最不想做的事，就是把你關進監獄。你是美國前總統，也可能會是下一任總統。」但默欽表示，他有「工作要做」，如果「有必要且適當的話」，將會實施監禁制裁。根據紐約州 法律，藐視法庭行為還可被處以最高30天的監禁。

川普在7日的發文中指責默欽「腐敗且充滿高度矛盾」，聲稱法官剝奪他「第一修正案」自由的權利。川普指出：「他現在用入獄來威脅我，他們根本沒有案子，幾乎所有法律學者和專家都這麼認為。為什麼假新聞媒體都不報導這場衝突？」