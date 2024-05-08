封口費案／非你情我願？豔星丹尼爾斯作證 曝與川普豔遇細節

豔星丹尼爾斯（左二）首次出庭作證，她稱收受川普律師給的13萬元封口費。（美聯社）

「封口費」案關鍵人物、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)7日出庭作證，說明與川普 如何認識並發生關係。川普辯護律師指控她為金錢說謊炒作緋聞 ，丹尼爾斯則憤怒否認。

丹尼爾斯是曼哈頓區檢察官的重要證人。檢方指控川普在2016年大選之前付13萬元「封口費」給丹尼爾斯以免緋聞曝光，給錢過程中嫌偽造商業紀錄。川普對34項起訴罪名均辯稱清白，否認曾與丹尼爾斯發生關係。

華盛頓郵報報導，丹尼爾斯作證時講話快速，不時用手指在空中畫標點，言談之間流露對川普的強烈厭惡。她表示，雖然幾年來與川普之間存有嫌隙，但她對曾經與川普發生關係的敘述句句屬實。她說，在加州 太浩湖(Lake Tahoe)一場高爾夫活動認識川普，當晚就被邀請到川普在酒店裡的下榻套房。

她說，進入川普套房之後，兩人先聊天大約兩小時，後來她去上廁所，出來竟看到川普穿著棉衫與內褲，在床上擺姿勢。她作證時表示，當下感受像猛然站起來時的暈眩感，「我的手腳突然失血似的」。

丹尼爾斯說，川普從床上起身，擋在門前，雖然不是用威脅的方式，但她明顯感受自己處於權力不對等的弱勢，因為川普的保鏢就在門外。她說，對於接下來發生的事情並無記憶，許多細節已記不清。她表示，當時沒有被下藥，也沒喝醉。

她說：「我只知道後來我在床上，盯著天花板看著，不知道自己怎麼走到這一步。」她表示，與川普發生關係的時間非常短暫。

丹尼爾斯作證之前，川普辯護律師向法官表示，緋聞並非川普被起訴的罪名，讓陪審團聆聽露骨的情色細節，對川普有失公允。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)則提醒檢察官霍芬格爾(Susan Hoffinger)，對於川普與丹尼爾斯之間的豔遇細節不要描述太多細節。

檢方在庭上還是從丹尼爾斯證詞當中得到許多豔遇的細節訊息，根據證詞描述，某些情況並非你情我願，檢方鉅細靡遺詢問得到訊息還包括川普套房浴室裡放的洗髮精品牌為飛柔雙效(Pert Plus)。