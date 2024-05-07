封口費案／財務總監證詞 讓案情轉向川普偽造付款紀錄

川普集團前資深副總裁與財務總監麥康尼6日出庭作證，他的證詞成為檢方辦案的轉折點，從川普支付封口費掩蓋緋聞，轉向偽造付款紀錄。(路透)

歷經兩周審理，前總統川普 封口費案的檢察官6日探究此案核心文件，首度向陪審員展示34項川普偽造的付款紀錄，以及來自川普個人帳戶的付款支票 。

檢察官表示，川普、前私人律師柯恩(Michael Cohen)，以及川普集團(Trump Organization)前財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)共謀偽造紀錄，掩蓋報銷封口費名目的計畫。

檢察官說明，川普透過柯恩支付13萬元封口費給艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)；此外，川普付款給柯恩時，偽造紀錄以掩蓋支付封口費的事實。

川普是美國首位面臨刑事起訴的前總統，他被指控涉嫌偽造商業紀錄等34項重罪而受審，每項罪名代表一分文件，包括開給柯恩、總金額42萬元的11張支票、柯恩開的11張收據，以及川普總帳(general ledger)中的12筆紀錄。

收據和總帳內容顯示，柯恩獲得「聘雇協議」(retainer agreement)衍生「法律費用」(legal expenses)的報酬。

檢察官主張，前述聘雇協議和法律費用都不存在；川普集團前資深副總裁與財務總監麥康尼(Jeffrey McConney)6日出庭作證時表示，他不知道相關付款的真實性，但支持檢方認為付款紀錄涉及偽造的可能性。

助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)提問麥康尼，是否曾看過前述「聘雇協議」，他回答「沒有」。

麥康尼被問道是否曾寄送發票給川普集團的法律部門時，同樣回答「沒有」。

麥康尼告訴陪審員，川普給柯恩的大部分錢財來自川普的個人銀行帳戶；麥康尼解釋，川普集團寄了九張支票到白宮 給川普簽名。

麥康尼的證詞成為檢方偵辦此案的轉折點，讓此案焦點從支付封口費掩蓋緋聞，轉向川普偽造付款紀錄。

檢方希望透過兩階段的案件審理轉折，將吸睛的桃色風波和乏味紀錄，轉為對控罪有利的關鍵。