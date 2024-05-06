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選情告急 多位民主黨參議員施壓拜登：對中國關稅不能降

編譯潘勛／綜合報導
多位中西部汽車工業相關州的民主黨聯邦參眾議員，選情告急，聯名致函拜登總統要求不要降低或取消川普時期對中國的高關稅政策。圖為參議員布朗。(美聯社)
多位中西部汽車工業相關州的民主黨聯邦參眾議員，選情告急，聯名致函拜登總統要求不要降低或取消川普時期對中國的高關稅政策。圖為參議員布朗。(美聯社)

政治網站Politico在1日報導，大選逼近，一群出身中西部的民主黨聯邦參議員會同參院多數黨領袖舒默，正向拜登政府施壓，調高中國進口貨品的關稅，另警告前總統川普時代祭出的關稅若有任何調降，恐都傷及美國勞工，並讓川普競選時取得攻擊民主黨的話柄。

川普2018年向中國商品多加3000多億元關稅，拜登對此研究多年，知情人士表示，評估結果最快5月出爐。這幾位民主黨參議員的聯名信，是國會迄今最強烈的動作，試圖影響拜登政府的結論。

俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)連同舒默、威斯康辛州的巴德溫(Tammy Baldwin)、賓州的凱西(Bob Casey)與費特曼(John Fetterman)、密西根州的斯塔貝諾(Debbie Stabenow)、彼得斯(Gary Peters)兩位，共同致函表示，保持對中關稅別變動，有必要還增加，是維繫力挺勞工的貿易政綱極為重要的一塊；他們另表示，任何關稅調降，都會讓中國取得競爭優勢，騎在苦幹實幹的美國人頭上。

多位中西部汽車工業相關州的民主黨聯邦參眾議員，選情告急，聯名致函拜登總統要求不要...
多位中西部汽車工業相關州的民主黨聯邦參眾議員，選情告急，聯名致函拜登總統要求不要降低或取消川普時期對中國的高關稅政策。圖為參議員斯塔貝諾。(美聯社)

多位中西部汽車工業相關州的民主黨聯邦參眾議員，選情告急，聯名致函拜登總統要求不要...
多位中西部汽車工業相關州的民主黨聯邦參眾議員，選情告急，聯名致函拜登總統要求不要降低或取消川普時期對中國的高關稅政策。圖為參議員彼得斯。(美聯社)

國會議員們表示，他們想確保拜登與其團隊完成評估時，不向中國政府有任何讓步。巴德溫表示，他們以此聯名函是想拉抬這個命題，確保人人都了解中方在這個事項作弊到什麼程度。白宮拒絕評論；負責審核關稅的美國貿易代表辦公室也未回應置評。

巴德溫等民主黨人堅稱，他們的舉動是因關心製造業勞工，不光為了選舉。即便如此，參議員也施壓，凸顯2024年選舉焦點日益放在貿易課題，兩黨都想迎合中西部搖擺州的勞動階級選民，他們可能決定總統選舉的結果，還有參院的掌控權。

川普近幾周提出他的計畫，打算向一切中國進口商品調高關稅，而拜登已呼籲向中國的鋼鋁調高關稅，但拜登競選團隊抨擊川普經濟顧問所提的貶值美元計畫。

即便國會議員焦點不是放在選舉，而是想制定貿易政策，但拜登焦點倒是放在選舉。前拜登政府貿易官員透露，白宮近來的貿易說詞及行動「都是為了選舉」。他表示，貿易在2016年、2020年都推動選舉，因此今年選舉也不例外。

知情人士表示，雖說評估還在進行，拜登政府正往與民主黨國會議員們一致的立場移動；政府可能調升很多中國商品的關稅，包括電動車輛、潔淨能源科技所用的關鍵礦物、某些電腦晶片、鋼鋁。

拜登 關稅 民主黨

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