選情告急 多位民主黨參議員施壓拜登：對中國關稅不能降
政治網站Politico在1日報導，大選逼近，一群出身中西部的民主黨聯邦參議員會同參院多數黨領袖舒默，正向拜登政府施壓，調高中國進口貨品的關稅，另警告前總統川普時代祭出的關稅若有任何調降，恐都傷及美國勞工，並讓川普競選時取得攻擊民主黨的話柄。
川普2018年向中國商品多加3000多億元關稅，拜登對此研究多年，知情人士表示，評估結果最快5月出爐。這幾位民主黨參議員的聯名信，是國會迄今最強烈的動作，試圖影響拜登政府的結論。
俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)連同舒默、威斯康辛州的巴德溫(Tammy Baldwin)、賓州的凱西(Bob Casey)與費特曼(John Fetterman)、密西根州的斯塔貝諾(Debbie Stabenow)、彼得斯(Gary Peters)兩位，共同致函表示，保持對中關稅別變動，有必要還增加，是維繫力挺勞工的貿易政綱極為重要的一塊；他們另表示，任何關稅調降，都會讓中國取得競爭優勢，騎在苦幹實幹的美國人頭上。
國會議員們表示，他們想確保拜登與其團隊完成評估時，不向中國政府有任何讓步。巴德溫表示，他們以此聯名函是想拉抬這個命題，確保人人都了解中方在這個事項作弊到什麼程度。白宮拒絕評論；負責審核關稅的美國貿易代表辦公室也未回應置評。
巴德溫等民主黨人堅稱，他們的舉動是因關心製造業勞工，不光為了選舉。即便如此，參議員也施壓，凸顯2024年選舉焦點日益放在貿易課題，兩黨都想迎合中西部搖擺州的勞動階級選民，他們可能決定總統選舉的結果，還有參院的掌控權。
川普近幾周提出他的計畫，打算向一切中國進口商品調高關稅，而拜登已呼籲向中國的鋼鋁調高關稅，但拜登競選團隊抨擊川普經濟顧問所提的貶值美元計畫。
即便國會議員焦點不是放在選舉，而是想制定貿易政策，但拜登焦點倒是放在選舉。前拜登政府貿易官員透露，白宮近來的貿易說詞及行動「都是為了選舉」。他表示，貿易在2016年、2020年都推動選舉，因此今年選舉也不例外。
知情人士表示，雖說評估還在進行，拜登政府正往與民主黨國會議員們一致的立場移動；政府可能調升很多中國商品的關稅，包括電動車輛、潔淨能源科技所用的關鍵礦物、某些電腦晶片、鋼鋁。
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