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川普vs.拜登 一覽移民、稅務等5大政策

編譯潘勛／綜合報導
川普、拜登。（路透）
川普、拜登。（路透）

美聯社報導，川普拜登這兩位前、後任總統都覺得自己志業未竟全功，而且真有癮頭想完成它們；由他們的執政紀錄及未來對墮胎、移民、稅務、海外戰爭的計畫，可以得知11月選民選出的總統，真心想打造美國生活的風貌，迥異於彼此。

假如勝選者的選擇真能貫徹，五項差異界定得很鮮明。增加法規、提出誘因限制氣候變遷，是會進行下去，還是會放緩，甚至扭轉；向超級有錢人調高稅負，還是調降；聯邦重申墮胎權，或者任由各州自己決定要限制或放行；再次立法規定邊界安全，有秩序地進入美國，還是大規模遞解出境；堅定支持烏克蘭還是任其自生自滅。這一切都看選舉結果而定。

現仍在世間的人記憶所及，從沒碰過前、任兩位總統在角逐總統職位的。上次是1912年，共和黨的老羅斯福(Teddy Roosevelt)與塔夫特(William Howard Taft)兩位做過總統的人廝殺，但兩人鷸蚌相爭，民主黨的威爾遜(Woodrow Wilson)勝出。

過了一百多年後，選民再度要按兩位總統的政績，以及他們對未來四年的許諾，來做評判。

氣候及能源方面，若是拜登連任，焦點會繼續落實他在「降通膨法」(Inflation Reduction Act)裡的條款，提供財務誘因來發展電動車及潔淨能源。若川普再掌白宮，他念的經可是「鑽油，寶貝，鑽油」，過去他就把氣候變遷打成「噱頭」，對風電特別蔑視，另稱他的目標在讓美國成為世上能源及電力最便宜的國家。

就移民方面，拜登會繼續推動他上任第一天就提出的全面移民法案，提供八年時間讓沒有合法地位而人在美國能取得公民身分；該法案在國會動彈不得。而川普已矢言必定發動史上最大規模的遞解出境行動，可能動用到拘留營及國民兵；此外還可能再動用第一任期內的政策如留在墨西哥(Remain in Mexico)、以公共衛生為由的法典第42卷(Title 42)；川普還可能恢復、擴大原先針對七個穆斯林為主國家的旅遊禁令。

川普 拜登 移民

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