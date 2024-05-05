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川普團隊向金主報告：選情看漲 可搶下明尼蘇達和維吉尼亞州

編譯俞仲慈／綜合報導
前總統川普競選團隊4日對共和黨金主們表示，11月總統大選日川普可望翻轉明尼蘇達州與維吉尼亞州的選情。圖為川普4月13日出席在賓州的造勢大會。(路透)
前總統川普競選團隊4日對共和黨金主們表示，11月總統大選日川普可望翻轉明尼蘇達州與維吉尼亞州的選情。圖為川普4月13日出席在賓州的造勢大會。(路透)

在共和黨全國委員會(RNC)4日於佛州舉行的春季招待會閉門會議中，前總統川普的競選團隊向金主們表示，川普的選情看漲，4月募款達7600萬元，11月大選可望自民主黨手中，搶下民主黨地盤明尼蘇達州與維吉尼亞州。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，在佛羅里達州棕櫚灘四季酒店(Four Seasons)舉行的閉門會議中，兩名知情人士透露，現場有民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)以及川普競選團隊首席顧問魏爾絲(Susie Wiles)、高階顧問拉齊維塔(Chris LaCivita)發表資金、訊息、選情等相關簡報。

根據法布里西歐提供的資料顯示，川普在賓州、密西根、威斯康辛、亞利桑那與喬治亞等關鍵搖擺州，皆以微弱優勢領先拜登，因此川普陣營有意更進一步奪回明尼蘇達與維吉尼亞。

拉齊維塔向NBC表示：「拜登競選團隊一直在討論要如何拿下佛州和北卡羅來納州，只是虛晃一招而已。」他並強調：「我們有個真正、真正的大好機會，可以贏得維吉尼亞和明尼蘇達。」

根據川普陣營在各州進行一對一、四人與六人競選的民調，明尼蘇達除了兩黨候選人外加四名獨立候選人，川普和拜登支持率各占40%，小羅伯·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)支持率為9%；不過若四人競選，川普以46%比41%領先拜登；若一對一競選，川普則以49%比46%領先拜登。

川普陣營內部民調顯示，若維吉尼亞州是六人競選，拜登以40%比37%領先川普，甘迺迪支持率為8%；若一對一競選，拜登以48%比44%領先川普；若四人參選，拜登僅以42%比41%微弱優勢領先川普。

不過川普陣營拒絕公開民調方法，反被拜登競選團隊發言人希特(Lauren Hitt)嘲諷：「川普團隊只能靠洩露備忘錄，寫著『我們花錢買的民調，顯示我們贏了，但切勿要求我們將完整民調內容公諸於世』。」

川普團隊還向出席的金主們表示，根據RNC統計，4月共募集7600萬元捐款，不過仍須經過聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)查核證實。

此外在3月，川普陣營與支持者累計收到6560萬元捐款，金額看似龐大，但仍遠低於拜登陣營與支持團體募集到的經費。

川普 拜登 民調

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