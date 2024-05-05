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新書稱「曾見金正恩」又出包 南達州長仍現身川普籌款活動

編譯俞仲慈／綜合報導
南達科他州州長諾姆(右)新書爆爭議，被外界認為被排除於川普(左)副手名單之外，不過她4日仍現身川普籌款活動。圖為諾姆在共和黨總統初選時的造勢大會上力挺川普。(路透)
南達科他州州長諾姆(右)新書爆爭議，被外界認為被排除於川普(左)副手名單之外，不過她4日仍現身川普籌款活動。圖為諾姆在共和黨總統初選時的造勢大會上力挺川普。(路透)

共和黨籍的南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)新書自曝開槍殺狗，還虛構與北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)會晤，爭議不斷；外界認為她已被踢出川普副手名單。不過諾姆4日仍與其他熱門的副總統人選現身川普的籌款活動。

據紐約時報報導，共和黨全國委員會(RNC)在佛羅里達州舉行招待會，廣邀政壇人士與金主參加，前總統川普也在海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行募款餐會，發表演講，出席嘉賓除了諾姆，還有共和黨籍的佛州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)、年輕的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)、紐約州國會眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)和北達科他州長柏根(Doug Burgum)等熱門副總統人選。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，諾姆新書「不走回頭路」(No Going Back，暫譯)描述與金正恩見面、拒絕與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會面等內容，被當地報社Dakota Scout披露後，諾姆發言人福瑞(Ian Fury)4日坦承新書「有兩個小錯誤，已告知寫手和編輯」，並補充道：「此書尚未發行，未來所有版本都會予以更正。」

諾姆新書宣稱當年美朝關係緊張之際，國會組團前往北韓並拜會金正恩：「記得當我會見北韓獨裁者金正恩時，當面打量這位小暴君，我深信他低估了我(畢竟我曾是教會兒童牧師)。」

諾姆在2013年至2015年曾任聯邦眾院軍事委員會(House Armed Services Committee)委員，但前美國情報官員塞勒(Syd Seiler)表示，那段期間並沒有任何國會議員與金正恩見過面：「此事從未發生。」

另外諾姆的新書寫道，去年11月她出席在巴黎舉行的歐洲保守派領導人會議之際，因為不滿法國總統馬克宏發表「親哈馬斯」言論，決定片面取消與馬克宏的會面。

不過馬克宏辦公室表示，從未「直接邀請」諾姆、安排會面，對此諾姆發言人福瑞解釋道：「州長應邀在巴黎凱旋門的總統包廂，觀看停戰日(Armistice Day)閱兵，不過在他發表反以色列言論後，她取消前往。」

同時福瑞將諾姆新書中的錯誤，都推給寫手和編輯，並表示正式出版時會加以更正。

前總統川普在海湖莊園舉行募款餐會，川普可能的副手人選都與會。(美聯社)
前總統川普在海湖莊園舉行募款餐會，川普可能的副手人選都與會。(美聯社)

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