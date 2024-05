「路克天行者」訪白宮 召喚原力支持拜登連任

馬克漢米爾(Mark Hamill)。(美聯社)

飾演電影「星際大戰」路克天行者一角的演員馬克漢米爾今天前往白宮 會見美國總統拜登 後,戴著總統招牌的飛行員太陽眼鏡,意外現身白宮簡報室。

綜合法新社和美聯社報導,公開表態支持拜登、72歲的馬克漢米爾(Mark Hamill)說:「我稱他為『總統先生』。他說『你可以叫我喬。』我說『我可以叫你喬比王肯諾比(Joe-bi Wan Kenobi)嗎?』他很喜歡這個稱號。」

他指的是1977年原版「星際大戰」(Star Wars)中由亞歷堅尼斯(Alec Guinness)飾演的歐比王肯諾比(Obi-Wan Kenobi),他教導天行者在對抗原力黑暗面和頭號反派「黑武士」達斯維德(Darth Vader)時,去發掘自己的力量。

馬克漢米爾將81歲的民主黨籍總統拜登描述為「我一生中在立法上最成功的總統」,拜登將在11月的美國總統大選 中,與共和黨籍前總統川普進行一場近乎史詩級的較量。

他表示:「我很榮幸受邀前往白宮會見總統。」他說,他以前在卡特(Jimmy Carter)和歐巴馬(Barack Obama)執政期間拜訪過白宮,但從未參觀過橢圓形辦公室。馬克漢米爾說,拜登向他展示照片和橢圓形辦公室其他物品。

馬克漢米爾訪問白宮正值「5月4日」(May the fourth)前夕,由於讀音與電影中的經典台詞「願原力與你同在」(May the force be with you)相近,因此被訂為全球星戰日。