「路克天行者」訪白宮 召喚原力支持拜登連任

馬克漢米爾（Mark Hamill）。(美聯社)

飾演電影「星際大戰」路克天行者一角的演員馬克漢米爾今天前往白宮 會見美國總統拜登 後，戴著總統招牌的飛行員太陽眼鏡，意外現身白宮簡報室。

綜合法新社和美聯社報導，公開表態支持拜登、72歲的馬克漢米爾（Mark Hamill）說：「我稱他為『總統先生』。他說『你可以叫我喬。』我說『我可以叫你喬比王肯諾比（Joe-bi Wan Kenobi）嗎？』他很喜歡這個稱號。」

他指的是1977年原版「星際大戰」（Star Wars）中由亞歷堅尼斯（Alec Guinness）飾演的歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi），他教導天行者在對抗原力黑暗面和頭號反派「黑武士」達斯維德（Darth Vader）時，去發掘自己的力量。

馬克漢米爾將81歲的民主黨籍總統拜登描述為「我一生中在立法上最成功的總統」，拜登將在11月的美國總統大選 中，與共和黨籍前總統川普進行一場近乎史詩級的較量。

他表示：「我很榮幸受邀前往白宮會見總統。」他說，他以前在卡特（Jimmy Carter）和歐巴馬（Barack Obama）執政期間拜訪過白宮，但從未參觀過橢圓形辦公室。馬克漢米爾說，拜登向他展示照片和橢圓形辦公室其他物品。

馬克漢米爾訪問白宮正值「5月4日」（May the fourth）前夕，由於讀音與電影中的經典台詞「願原力與你同在」（May the force be with you）相近，因此被訂為全球星戰日。