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「路克天行者」訪白宮 召喚原力支持拜登連任

中央社華盛頓3日綜合外電報導
馬克漢米爾（Mark Hamill）。(美聯社)
馬克漢米爾（Mark Hamill）。(美聯社)

飾演電影「星際大戰」路克天行者一角的演員馬克漢米爾今天前往白宮會見美國總統拜登後，戴著總統招牌的飛行員太陽眼鏡，意外現身白宮簡報室。

綜合法新社和美聯社報導，公開表態支持拜登、72歲的馬克漢米爾（Mark Hamill）說：「我稱他為『總統先生』。他說『你可以叫我喬。』我說『我可以叫你喬比王肯諾比（Joe-bi Wan Kenobi）嗎？』他很喜歡這個稱號。」

他指的是1977年原版「星際大戰」（Star Wars）中由亞歷堅尼斯（Alec Guinness）飾演的歐比王肯諾比（Obi-Wan Kenobi），他教導天行者在對抗原力黑暗面和頭號反派「黑武士」達斯維德（Darth Vader）時，去發掘自己的力量。

馬克漢米爾將81歲的民主黨籍總統拜登描述為「我一生中在立法上最成功的總統」，拜登將在11月的美國總統大選中，與共和黨籍前總統川普進行一場近乎史詩級的較量。

他表示：「我很榮幸受邀前往白宮會見總統。」他說，他以前在卡特（Jimmy Carter）和歐巴馬（Barack Obama）執政期間拜訪過白宮，但從未參觀過橢圓形辦公室。馬克漢米爾說，拜登向他展示照片和橢圓形辦公室其他物品。

馬克漢米爾訪問白宮正值「5月4日」（May the fourth）前夕，由於讀音與電影中的經典台詞「願原力與你同在」（May the force be with you）相近，因此被訂為全球星戰日。

拜登 白宮 美國總統大選

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