封口費案／希克斯曾是川普最忠心的守門人 如今變關鍵證人

希克斯(右)曾任川普在總統任內白宮新聞室聯絡主任，算是川普信任的幕僚。（路透）

前總統川普 涉及的封口費刑事審判案，5日出現眾所矚目的檢方關鍵證人—希克斯 (Hope Hicks)。從川普以「亂入」姿態出馬競選、成為共和黨總統提名人到當上總統，多年來他的幕僚來來去去，只有希克斯幾乎一直在他身邊，扮演忠誠穩定的顧問角色，甚至被媒體稱為川普的「守門人」(gatekeeper)。

政治新聞網站Politico報導，希克斯與前川普競選經理萊萬多夫斯基(Corey Lewandowski)是川普2016年競選初期兩名主要幕僚。儘管經歷多次改組，希克斯總能倖存，顯示她與川普關係密切。

希克斯後來加入川普白宮 擔任高級顧問，常與川普一起出現在橢圓形辦公室，並與川普女兒伊凡卡和女婿庫許納保持密切互動。其他助理陷入內訌和混亂時，希克斯設法置身事外。

與希克斯共事的人說，希克斯對外頭銜是資深公關顧問，這是障眼法，她真正的工作是「管理川普」；川普白宮許多人可能負責推動政策或個別議程，希克斯只有一個興趣：川普本人。

「希克斯是對川普最忠心也最敬業的顧問之一，」川普前白宮官員夏哈(Raj Shah)說。 「她與其他人不同處在於，她是少數從一開始就和川普一起工作的幹練人手；川普本能地相信她的判斷。」

但這種密切關係也讓她陷入川普的法律問題。去年川普被起訴前，希克斯也出現在大陪審團面前。2018年她被報導與另一位白宮顧問波特(Rob Porter)有戀情；同年她離開白宮，搬到洛杉磯為福斯集團(Fox Corporation)工作。2020年3月再次返回華府，擔任川普的總統顧問。

2021年1月12日，國會大廈暴亂事件發生6天後，距離川普卸任還有8天，希克斯離開白宮。希克斯當時表示，她離職是在暴亂事件發生前就計畫好。

後來發現，希克斯一直嚴厲批評川普在國會暴亂事件的行為。眾院調查委員會公布了希克斯當時發給伊凡卡幕僚長雷德福(Julie Radford)的簡訊；她寫道，川普「在一天內結束了未來所有機會，那機會不包括在驕傲男孩分會(proud boys chapter)的演說。」