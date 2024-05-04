川普周末佛州募款亮相副手？共和黨策士：主要為吸金

外傳被列入川普副手考慮名單的人選，左起：史黛芬妮克、諾姆、萬斯、拉馬斯瓦米，但諾姆可能已經出局。(美聯社、路透)

前總統川普 3日結束曼哈頓法院的封口費案庭審後，便匆匆趕往本周末的重頭戲：在佛州 棕櫚灘(Palm Beach)四季酒店(Four Seasons)及海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦的共和黨 全國委員會(RNC)春季招待會，廣邀400多名政界人士及闊綽的共和黨金主，其中被列為「特別嘉賓」的數人更是川普的潛在副總統人選。

福斯新聞報導，「特別嘉賓」包括南卡羅來納州參議員史考特(Tim Scott)、俄亥俄州參議員萬斯(J.D. Vance)、佛州參議員盧比歐(Marco Rubio)，北達科他州長柏根(Doug Burgum)、南達科他州長諾姆(Kristi Noem)，紐約州眾議員斯史黛芬妮克(Elise Stefanik)、佛州眾議員唐納德斯(Byron Donalds)及曾競爭黨內提名的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

政治新聞網站Politco報導，在自傳中自曝殺狗經歷的諾姆，應該已被排除考慮。

川普團隊沒有透露他是否會在會議期間與這些潛在人選一對一會面，但不難想像很有可能發生。川普競選團隊資深顧問休斯(Brian Hughes)表示，這次聚會絕對是個大好機會，讓「常識運動」(common sense movement)中最活躍的領導人齊聚一堂、展示「必須結束拜登軟弱、極度不誠實的總統任期」之勝利宣言，而那些在經濟上支持川普和美國優先議程的人將了解他們正在幫助拯救國家，並在11月大選取得勝利。

雖然潛在副手人選浮上檯面將引起媒體關注，但一位知悉川普圈子的共和黨策士透露，本周末的活動實際上更偏向為川普籌集競選資金，而不是「面試」潛在副總統候選人；實際人選可能等到7月共和黨大會再決定。

「共和黨猶太聯盟」(RJC)執行長布魯克斯(Matt Brooks)與共和黨金主們關係密切，便說這次招待會意義較以往更加重大，因為現在川普官司纏身、行程受限，相較之下拜登可以全國跑透透；他也預測本周末籌款將取得巨大成功，因為「我們每晚看到電視播出的失控畫面時都十分驚恐，現在主要金主們都大力支持。」