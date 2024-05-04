我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

川普周末佛州募款亮相副手？共和黨策士：主要為吸金

編譯廖振堯／綜合3日電
外傳被列入川普副手考慮名單的人選，左起：史黛芬妮克、諾姆、萬斯、拉馬斯瓦米，但諾姆可能已經出局。(美聯社、路透)
外傳被列入川普副手考慮名單的人選，左起：史黛芬妮克、諾姆、萬斯、拉馬斯瓦米，但諾姆可能已經出局。(美聯社、路透)

前總統川普3日結束曼哈頓法院的封口費案庭審後，便匆匆趕往本周末的重頭戲：在佛州棕櫚灘(Palm Beach)四季酒店(Four Seasons)及海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦的共和黨全國委員會(RNC)春季招待會，廣邀400多名政界人士及闊綽的共和黨金主，其中被列為「特別嘉賓」的數人更是川普的潛在副總統人選。

福斯新聞報導，「特別嘉賓」包括南卡羅來納州參議員史考特(Tim Scott)、俄亥俄州參議員萬斯(J.D. Vance)、佛州參議員盧比歐(Marco Rubio)，北達科他州長柏根(Doug Burgum)、南達科他州長諾姆(Kristi Noem)，紐約州眾議員斯史黛芬妮克(Elise Stefanik)、佛州眾議員唐納德斯(Byron Donalds)及曾競爭黨內提名的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

政治新聞網站Politco報導，在自傳中自曝殺狗經歷的諾姆，應該已被排除考慮。

川普團隊沒有透露他是否會在會議期間與這些潛在人選一對一會面，但不難想像很有可能發生。川普競選團隊資深顧問休斯(Brian Hughes)表示，這次聚會絕對是個大好機會，讓「常識運動」(common sense movement)中最活躍的領導人齊聚一堂、展示「必須結束拜登軟弱、極度不誠實的總統任期」之勝利宣言，而那些在經濟上支持川普和美國優先議程的人將了解他們正在幫助拯救國家，並在11月大選取得勝利。

雖然潛在副手人選浮上檯面將引起媒體關注，但一位知悉川普圈子的共和黨策士透露，本周末的活動實際上更偏向為川普籌集競選資金，而不是「面試」潛在副總統候選人；實際人選可能等到7月共和黨大會再決定。

「共和黨猶太聯盟」(RJC)執行長布魯克斯(Matt Brooks)與共和黨金主們關係密切，便說這次招待會意義較以往更加重大，因為現在川普官司纏身、行程受限，相較之下拜登可以全國跑透透；他也預測本周末籌款將取得巨大成功，因為「我們每晚看到電視播出的失控畫面時都十分驚恐，現在主要金主們都大力支持。」

川普 共和黨 佛州

上一則

川普媒體集團的會計公司 遭證管會指控大規模詐騙

下一則

封口費案／川普批庭審是「政治審訊」 不滿前律師偷錄音

延伸閱讀

川普媒體集團會計公司 遭控大規模詐騙

川普媒體集團會計公司 遭控大規模詐騙
川普醞釀要求盟邦將國防預算GDP占比由2%提高至3% 援烏款項另計

川普醞釀要求盟邦將國防預算GDP占比由2%提高至3% 援烏款項另計
川普媒體集團會計公司遭證管會指控大規模詐騙

川普媒體集團會計公司遭證管會指控大規模詐騙
又失言？拜登批日本跟俄、中一樣「仇外」 限制經濟成長

又失言？拜登批日本跟俄、中一樣「仇外」 限制經濟成長

熱門新聞

知豆汽車推出的四四方方的新迷你電動車「彩虹」，底價約等於4400美元。(取自知豆官網)

超過需求 中國為何一直生產電動車？

2024-04-29 12:39
大學校園內反以反猶挺巴的學生示威不停，阻擾正常教學活動，不少大學校方採取強硬行動，讓參與示威的學生擔心留下紀錄，影響學業畢業與就業。圖為紐約市哥倫比亞大學校園內一名示威學生18日被維安警方逮捕。(美聯社)

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

2024-04-29 02:30
示威者打破哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓出入口的玻璃。（擷自X@Dr. Eli David）

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

2024-04-30 07:30
（取自X平台）

布林肯北京吃餃子 用筷熟練「什麼餡兒的？」

2024-04-30 17:36
拜登(右)總統在日本首相岸田文雄(左)訪美之際，與日相一同召開記者會，(歐新社)

CNN：拜登批日本「仇外」

2024-05-02 09:49
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

2024-04-28 21:39

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑