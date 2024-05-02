川普潛在副手人選在特邀嘉賓名單一網打盡 但臨近7/15才公布

川普挑副手，要到臨近7月15日才公布。(路透)

前美國總統川普 這個周末將從紐約法庭飛往他在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），與可能搭檔競選的夥伴以及有錢的共和黨 金主碰面。

川普預訂周四和周五在曼哈頓下城為封口費案出庭，周五晚間返回佛州，在四季酒店主持共和黨全國委員會的春季招待會，這個一年一度的周末餐會傳統上會邀集共和黨重量級人物和大金主。至於今年預計出席的「特邀嘉賓」，很像川普潛在的副手候選名單。

佛州參議員 盧比歐（Marco Rubio）、俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）和南卡羅萊納州參議員史考特（Tim Scott），以及北達科他州長柏根（Doug Burgum），都是特邀嘉賓。最近因「小狗殺手」引發爭議的南達科他州長諾姆（Kristi Noem）也將出席。另外還有紐約州眾議員斯史黛芬妮克（Elise Stefanik），她是國會裡為川普辯護最力的人士之一。不難想像他們可能一個個現身海湖莊園，與川普進行一對一密談。

至於何時宣布競選搭檔，川普周三說，要到臨近7月15日密爾瓦基舉行共和黨全國代表大會時才公布：「如果你想知道真相的話，我想，我們會在接近威斯康辛州那場大會時做出決定。現在為時尚早。」