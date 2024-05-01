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南達科他州長新書曝曾殺狗 自毀川普搭檔路？

編譯宋凌蘭／綜合30日電
南達科他州州長諾姆將出版新書「不走回頭路」。(取自亞馬遜)
南達科他州州長諾姆將出版新書「不走回頭路」。(取自亞馬遜)

南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)在即將出版的新書自曝，曾開搶打死自己養的狗，接近前總統川普的消息人士告訴紐約郵報，諾姆「沒機會」成為川普的競選搭檔了。

紐約郵報報導，川普的一位盟友表示，對於諾姆在新書《不走回頭路》(No Going Back)(暫譯)的說法，競選團隊感到「迷惑不解」。雖然外界普遍預測諾姆在川普競選搭檔決選名單上，但該人士表示，「她本來不太可能被選為副總統，但還有機會。在這件事之後，就不可能了」。

諾姆在書中透露，她認為她所養的14個月大短毛指示犬「蟋蟀」有攻擊性，無法訓練成獵犬而予以射殺。

衛報披露《不走回頭路》殺狗與殺山羊情節摘錄後，諾姆兩度在社群媒體X發文辯解，但前述消息人士指出，外界至今仍記得2012年共和黨總統提名人羅穆尼1983年出遊時，將寵物狗放在旅行車車頂狗籠。

該人士說，「川普不見得是愛狗人士，但我覺得他懂，出於很明顯的原因，搭檔不能挑一個小狗殺手」。

另一位消息人士透露，川普「非常喜歡克莉絲蒂(諾姆）」，但「聽到『狗』的故事時很失望」，接著稱「這肯定沒有提升她的機會，但尚未就任何副總統候選人做出決定」。

不過，北達科他州參議會少數黨領袖內希巴(Reynold Nesiba)覺得，諾姆經過精心算計才自主公開殺狗一事，絕非單純愚蠢，諾姆可能成為副總統候選人的傳聞甚囂塵上，遂決定自行公開此事，「她深諳這是政治弱點，她需要開誠布公，以免在其他場合曝光，不然她何必寫出來」。

川普尚未宣布他會從長串名單中挑選誰當副手，但他原本和諾姆關係不錯，而諾姆曾說若獲邀請會馬上答應與川普搭檔。

川普 南達科他州 北達科他州

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