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川普封口費案律師作證 小報買斷豔聞

編譯陳韻涵／綜合30日電
代表收受封口費的律師戴維森30日在紐約法院出庭作證。(路透)
代表收受封口費的律師戴維森30日在紐約法院出庭作證。(路透)

前總統川普的封口費案審判4月30日持續進行，2016年代表兩位收受封口費女性的律師戴維森(Keith Davidson)出庭作證，表示他認為磋商封口費的幕後主使者是川普。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，戴維森憶述2016年大選前幾個月，代表前「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)和艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，磋商收錢不提兩人各自與川普緋聞的條件等細節。

麥克道格最終從八卦小報「國家詢問報」(National Enquirer)母公司「美國媒體」(American Media Inc, AMI)收到15萬元，買斷她與川普發生性關係的故事版權；丹尼爾斯(Stormy Daniels)則透過川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)收到15萬元，時間點就在選民投票前幾天。

戴維斯承認，他代表麥克道格進行的交易有助川普的選情。而他與柯恩接洽時，相信柯恩就是代表川普。

川普否認兩位女性的桃色說詞，也不認罪檢方提起的34項重罪指控，包含偽造商業紀錄隱匿柯恩支付丹尼爾斯的封口費。

戴維森30日透過他當時與柯恩及國家詢問報當時主編霍華德(Dylan Howard)之間互傳數月的文字簡訊、電子郵件和電話通聯紀錄，佐證各方討論封口費的細節。

檢察官史坦葛拉斯(Joshua Steinglass)提問時，川普坐在被告席看著；戴維森則說他與霍華德是「同業熟人與朋友」，2016年的時候，一周會交談好幾次。 

戴維森表示，他在2016年6月起代表麥克道格，事關「她與川普的個人關係」；檢察官在庭上展示戴維森根據傳票提供的簡訊文字和電郵內容。

戴維森同意擔任麥克道格的律師後，傳訊息告知霍華德，稱他有關於川普的「重磅」消息；霍華德回應道，他「會給你，比任何人更多錢」，「你知道原因」。 

戴維森在庭上表示，「我不知道當時我是否理解正確，但我知道迪倫(霍華德)當時的老闆(即國家詢問報前發行人)裴克爾(David Pecker)和川普不僅是舊識，也有業務往來的商業關係，且AMI當時已公開表態支持川普。」

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