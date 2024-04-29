我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

還沒勝選…川普經濟策士已內鬨 各派系亂放話、高層頭痛

編譯潘勛／綜合28日電
前總統川普若回鍋總統大位，將會採用怎麼樣的經濟政策，已引起川普派的各方策士角力。圖為川普26日在紐約曼哈頓就封口費案出庭。(路透)
前總統川普若回鍋總統大位，將會採用怎麼樣的經濟政策，已引起川普派的各方策士角力。圖為川普26日在紐約曼哈頓就封口費案出庭。(路透)

前總統川普圈內的經濟策士正在為他們主張的政策理念鬧成一團，角逐影響力，內容包括貨幣政策、聯準會(Fed)獨立程度等，此一爭鬥已外溢到公

眾眼簾，川普競選團隊對此已放話，除非川普親口所說，或由競選陣營授權人士放話，未來總統幕僚人事、政策宣示，均不得被視為正式定論。

彭博新聞社(Bloomberg)28日報導，近幾周謀士們非正式提出的想法，包括處罰棄用美元的國家、倡議單一稅制、改革聯準會，讓總統得對該超然的中央銀行式機構，擁有更大控制權。

唯一的麻煩點在於川普本人還未同意任何這些想法，而且政策構想未經授權便流出，已觸怒川普選戰陣營的高層幕僚。

川普與策士們談話時，雖抱怨中國人民幣、住居要付出高成本，還有聯準會頑固不肯降息，但他並未出聲支持任何解決這些問題的特定方案，也沒要求非正式經濟策士、華爾街金主或保守派智庫等核心層提供正式經濟計畫。

各路人馬公開角鬥，共和黨內各色派系提出的極端點子，都削弱極講紀律的川普選戰陣營的戰略；選戰陣營已助川普鐵定取得共和黨提名，即便他深陷官司泥淖之中。

目前被提出來的計畫經常擁抱邊緣的經濟理念，強化川普非正統政治人物的形象，讓選民及市場不確定他第二任期會做什麼。

這些亂放的經濟實驗氣球觸怒川普選戰陣營高層，也讓準備打普選選戰的他們分心；選戰團隊要管理川普在紐約市法院出庭的模樣，已耗掉很大心力，還得琢磨各種法子來產出政治動能。他們忙著出謀畫策，該如何在11月贏得重要搖擺州，另計畫各類募款會，試著拉近與拜登總統選戰陣營偌大的資金鴻溝。

有位知情人士把近日爭相提出經濟點子的現象，比擬成川普上次執政時，官員經常現身電視，盼望他能記住他們的外表，還有他們能形塑他的觀點。

屈指可數的保守派智庫如傳統基金會(Heritage Foundation)、美國優先政策研究所(America First Policy Institute)等，都在產出白皮書，搜羅履歷表，以備川普重返白宮。

川普選戰陣營幾個月來一直想節制不同派系的提案，但成果有限。

川普 聯準會 共和黨

上一則

白宮記協晚宴 拜登不怕談自己老 嘲川普如「6歲小孩」

下一則

放下初選恩仇 德桑提斯將為川普競選募款

延伸閱讀

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統
選情受威脅 川普加強批小甘迺迪：投給菜鳥等同浪費選票

選情受威脅 川普加強批小甘迺迪：投給菜鳥等同浪費選票
川普副手熱門人選…南達州長新書曝曾殺愛犬 想彰顯果斷反挨批

川普副手熱門人選…南達州長新書曝曾殺愛犬 想彰顯果斷反挨批
「八卦之王」裴克爾幫壓醜聞修理政敵 成川普最擔心的證人

「八卦之王」裴克爾幫壓醜聞修理政敵 成川普最擔心的證人

熱門新聞

雷蒙多接受「60分鐘」（60 Minutes）採訪片段。（擷自CBS News）

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

2024-04-22 11:46
根據樂齡會調查，逾四分之一50歲以上尚未退休者，悲觀表示無法退休，因為退休儲蓄追不上物價上漲的速度。（美聯社）

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

2024-04-25 11:55
圖為試圖從墨西哥邊境進入美國的移民隊伍。(歐新社)

110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

2024-04-23 12:07
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

3000萬人…嬰兒潮世代今年迎來退休高峰 2/3財務未準備好

2024-04-21 02:26
川普。(美聯社)

NBC民調：小甘迺迪吸票 川普失血甚於拜登

2024-04-21 21:13
美國擬制裁協助俄羅斯壯大軍事生產的中國銀行，華府認為北京與莫斯科之間的軍事兩用貨物貿易(dual-use trade)，讓俄羅斯戰爭機器得以重建。（路透）

美國擬制裁中國銀行 阻北京支援俄軍事生產

2024-04-23 09:15

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消