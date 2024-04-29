還沒勝選…川普經濟策士已內鬨 各派系亂放話、高層頭痛

前總統川普若回鍋總統大位，將會採用怎麼樣的經濟政策，已引起川普派的各方策士角力。圖為川普26日在紐約曼哈頓就封口費案出庭。(路透)

前總統川普 圈內的經濟策士正在為他們主張的政策理念鬧成一團，角逐影響力，內容包括貨幣政策、聯準會 (Fed)獨立程度等，此一爭鬥已外溢到公

眾眼簾，川普競選團隊對此已放話，除非川普親口所說，或由競選陣營授權人士放話，未來總統幕僚人事、政策宣示，均不得被視為正式定論。

彭博新聞社(Bloomberg)28日報導，近幾周謀士們非正式提出的想法，包括處罰棄用美元的國家、倡議單一稅制、改革聯準會，讓總統得對該超然的中央銀行式機構，擁有更大控制權。

唯一的麻煩點在於川普本人還未同意任何這些想法，而且政策構想未經授權便流出，已觸怒川普選戰陣營的高層幕僚。

川普與策士們談話時，雖抱怨中國人民幣、住居要付出高成本，還有聯準會頑固不肯降息，但他並未出聲支持任何解決這些問題的特定方案，也沒要求非正式經濟策士、華爾街金主或保守派智庫等核心層提供正式經濟計畫。

各路人馬公開角鬥，共和黨 內各色派系提出的極端點子，都削弱極講紀律的川普選戰陣營的戰略；選戰陣營已助川普鐵定取得共和黨提名，即便他深陷官司泥淖之中。

目前被提出來的計畫經常擁抱邊緣的經濟理念，強化川普非正統政治人物的形象，讓選民及市場不確定他第二任期會做什麼。

這些亂放的經濟實驗氣球觸怒川普選戰陣營高層，也讓準備打普選選戰的他們分心；選戰團隊要管理川普在紐約市法院出庭的模樣，已耗掉很大心力，還得琢磨各種法子來產出政治動能。他們忙著出謀畫策，該如何在11月贏得重要搖擺州，另計畫各類募款會，試著拉近與拜登總統選戰陣營偌大的資金鴻溝。

有位知情人士把近日爭相提出經濟點子的現象，比擬成川普上次執政時，官員經常現身電視，盼望他能記住他們的外表，還有他們能形塑他的觀點。

屈指可數的保守派智庫如傳統基金會(Heritage Foundation)、美國優先政策研究所(America First Policy Institute)等，都在產出白皮書，搜羅履歷表，以備川普重返白宮。

川普選戰陣營幾個月來一直想節制不同派系的提案，但成果有限。