放下初選恩仇 德桑提斯將為川普競選募款

在有力的雙方盟友奔走下，前總統川普(右)與佛州州長德桑提斯28日上午見面，化解因總統初選競爭的心結。圖為川普2020年4月在白宮接見德桑提斯。(美聯社)

消息人士透露，前總統川普 和佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)28日上午在邁阿密會面，討論如何在大選期間合作，兩人似乎已準備好放下初選時的恩怨。

華盛頓郵報首先披露了德、川二人的會晤。

另有數名消息人士向政治新聞網站Politico證實，本次會面是由佛州房地產經紀人威科夫(Steve Witkoff)安排，川普競選團隊官員表示，這是「應州長德桑提斯要求舉行的一次良好會議」。

德桑提斯的三名金主向POLITICO表示，他們認為兩人重修舊好是「明智的」舉動。

POLITICO率先報導，本月德桑提斯在好萊塢向他最忠實的金主表示，他將為川普的競選募款。

德桑提斯總統競選團隊的財務主席貝利(Roy Bailey)說：「這是一個很棒的發展，對川普、德桑提斯和所有共和黨 人來說都再好不過。德桑提斯有一個非常厲害的自願者財務團隊，如果我們能夠加入並幫助川普，那就是我們需要做的，也是我們想做的。」

經歷初選後，關鍵性的轉折可能有助於修復兩人的關係；初選時，川普經常攻擊德桑提斯，並多次試圖在佛州讓德桑提斯難堪。

修補兩人關係也有助於提升德桑提斯的形象，包括他將在2024年大選和密爾瓦基共和黨全國代表大會上扮演的角色。

德桑提斯沒有排除2028年競選總統的可能性，而他似乎正與共和黨人和其他曾經爭鬥過的對手和解，另外也與捐助者私下會面，感謝他們的支持，這些舉動普遍被認為是為了重塑形象。