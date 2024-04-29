白宮記協晚宴 拜登不怕談自己老 嘲川普如「6歲小孩」

拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上主持人柯林約斯特(左)酸拜登總統記憶力不好，可能記不得今天晚宴上的笑話了。(美聯社)

一年一度的白宮 記者協會晚宴(White House Correspondents' Association Dinner)27日晚間在華府希爾頓飯店(Washington Hilton)舉行，81歲拜登 總統演說時並不避諱歲數話題，拿先前眾所周知的他騎腳踏車時摔跤等事件自嘲；但批評2024年大選對手、77歲的前總統川普 「彷彿六歲小孩」，又毫不留情。拜登說道：「我是個成年人，迎戰對手是個六歲小孩。」

年紀太大是拜登尋求連任時遇到的輿論質疑，但拜登在白宮記協晚宴上火力全開指出：「2024年大選如火如荼展開，沒錯，年齡確實引起疑慮。我是個成年人，但迎戰對手是個六歲小孩。」

對於身體狀況，拜登說：「感覺很不錯，我真的感覺很不錯。」拜登也說，年齡較長是他與川普之間唯一的共同點，還說「我的副手願幫我背書」，暗諷川普任內的副總統潘斯(Mike Pence)拒絕為川普再戰2024背書。

影片來源：MSNBC

川普身陷多起訴訟，上周為了2016年大選前付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)「封口費」時偽造商業紀錄的刑事起訴在紐約出庭受審。拜登以丹尼爾斯藝名「風暴」(Stormy)開玩笑說：「自從國會發表國情咨文(State of the Union)以來，我的聲勢一直保持良好，但川普最近幾天則頻頻遇到挑戰，這可以說是『暴風雨的氣候』。」

拜登在演說中抨擊川普動輒把媒體說成「人民公敵」，承諾要把遭控間諜罪名而被關押於俄羅斯的前美國陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)、華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)帶回家。拜登呼籲媒體報導要凸顯今年大選結果關係重大，並說川普對民主帶來威脅。

政商名流27日晚間抵達華府希爾頓飯店之際，場外有百餘名反對加薩衝擊的示威群眾。基於維安考量，拜登從飯店後門進入會場。

擔任晚宴主持人的「周六夜現場」(Saturday Night Live)男星柯林約斯特(Colin Jost)發言時說：「現在已經過了晚上十點，瞌睡老喬(Sleepy Joe)還醒著，但川普這周每天早上卻都在法庭打瞌睡。不過，福斯新聞網報導說，川普只是反覺醒(anti-woke)而已。」

川普28日在「真實社群」(Truth Social)社群平台發文，反擊拜登與柯林約斯特的發言揶揄。

川普發文寫道：「白宮記協晚宴真的很糟糕，柯林約斯特爛透了，邪惡老喬則是個大災難！沒有其他事情比這個還糟糕！」川普任內打破歷任總統慣例，不曾參加白宮記協年度晚宴。