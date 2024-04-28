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蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

編譯陳韻涵／綜合28日電
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)
拜登總統27日在白宮記者協會年度晚宴上被主持人柯林斯的笑話，逗的笑開懷。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)與獨立民調機構「SSRS」28日公布最新民調顯示，前總統川普的支持率持平，但因拜登總統的支持率下滑，而讓川普的領先幅度擴大；蓋洛普(Gallup)最新的民調則指出，81歲的拜登是美國史上最不受歡迎的現任總統。

隨著總統大選活動與川普的刑事審判持續進行，CNN委託SSRS於本月18日到23日訪問1212名登記選民的民調結果28日公布，顯示川普的支持率在登記選民中穩定維持49%，這與CNN/SSRS今年1月民調結果相符，而拜登則比1月下滑兩個百分點，來到43%。

CNN/SSRS民調結果顯示，55%選民肯定川普施政、44%認為失敗；2021年1月一項民調在川普卸任前、同年1月6日國會暴動後進行，當時有55%的人認為川普施政失敗。

相形之下，61%的選民認為拜登的施政表現一敗塗地，只有39%的受訪者認為成功；這與2022年1月有57%受訪選民認為拜登執政第一年失敗的占比差不多，當時41%的人認可拜登執政成效。

60%的選民普遍不認同拜登的施政表現，其中又以以哈戰爭的應對策略最糟糕，71%反對、28%支持，而年輕人的反對聲浪高達81%，民主黨內的反對率則為53%。

此外，選民不滿拜登對經濟(34%)和通膨(29%)的政策，而經濟議題在此次選舉中，比過去兩次大選還重要。

若就經濟問題而言，62%的選民看好川普，僅30%的選民支持拜登。

在支持拜登的40%選民中，有45%認同他的醫療保健政策，另有44%的人樂見拜登減輕畢業生的學貸負擔。

另據蓋洛普26日發布的民調顯示，拜登是過去70年來最不受歡迎的現任總統，拜登執政第四年的支持率甚至低於當年不受歡迎的尼克森(Richard Nixon)與卡特(Jimmy Carter)。

拜登今年第一季的施政滿意度僅38.7%，川普執政第四年的施政滿意度為46.8%，尼克森53.7%，卡特47.7%。

回顧蓋洛普所有歷史民調，沒有一位美國總統尋求連任時，支持率像拜登目前這麼低。

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