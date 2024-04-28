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選情受威脅 川普加強批小甘迺迪：投給菜鳥等同浪費選票

編譯俞仲慈／綜合27日電
最近民調顯示，獨立參選的小羅伯甘迺迪與共和黨總統候選人川普的選票部分重疊，讓川普感受壓力，加大力道抨擊甘迺迪與其搭檔夏納翰。(路透)
最近民調顯示，獨立參選的小羅伯甘迺迪與共和黨總統候選人川普的選票部分重疊，讓川普感受壓力，加大力道抨擊甘迺迪與其搭檔夏納翰。(路透)

最近民調顯示，獨立參選的小羅伯甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)與共和黨總統候選人川普的選票部分重疊，讓川普感受壓力，加大力道抨擊甘迺迪與其搭檔夏納翰(Nicole Shanahan)。

據紐約時報報導，26日晚間川普在其自創平台「真實社群」(Truth Social)點名甘迺迪參選就是來攪局，他說：「甘迺迪是民主黨的『產物』，這位左翼自由派參選，就是為了幫助美國史上最糟糕的總統，讓狡猾的拜登連任。」

川普還以「票投菜鳥」(A Vote for Junior)等同浪費選票向支持者喊話，並嘲諷甘迺迪的搭檔、來自矽谷的女律師夏納翰是「無人知曉的副手」，還詆毀其專業：「她的任務就是管好丈夫(谷歌聯合創辦人)的荷包！她只是拿大把鈔票幫助毫無勝選機會的候選人參選。」

甘迺迪27日透過社群媒體X和川普隔空交火：「受到驚嚇的人在社群媒體放話，可能變得尖酸刻薄，像是精神錯亂。」

根據昆尼別克大學(Quinnipiac University)24日公布的民調顯示，在拜登與川普對決局面，甘迺迪支持者有47%票投川普、29%票投拜登，顯示川普與甘迺迪的選票重疊性較高。

若是三強鼎立，則川普和拜登各以37%支持率打成平手，甘迺迪則獲得16%選民支持。

川普 拜登 民調

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