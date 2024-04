川普副手熱門人選…南達州長新書曝曾殺愛犬 想彰顯果斷反挨批

有意競逐川普副手的南達科他州州長諾姆,自稱為政治不正確的政治人物,自曝曾親手殺了愛犬和羊隻,受到抨擊。(歐新社)

南達科他州共和黨 籍州長克莉絲蒂·諾姆(Kristi Noem)被視為川普 2024競選搭檔人選之一,一言一行備受關注。這次是她在一本即將出版的新書中,談及殺死不守規矩的愛犬。其用意是彰顯自己如果必要的時候,任何困難、混亂乃至「醜陋」之事她都願意去做,但民眾的解讀卻大不相同。

在這本名為「不走回頭路:政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進」(No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward.)的書中,諾姆說,一次在帶著年僅14月個大,名為「蟋蟀」的短毛指示犬(shorthaired pointer),到野外訓練捕獵野雞。

在回家途中,諾姆與一戶人家交談時,蟋蟀從卡車跳了下來,襲擊並咬死了這家人養的一些雞隻,之後又咬了她。諾姆除向這戶人家深表歉意,寫了一張支票賠償及處理雞隻屍體。

諾姆寫道,「我討厭那隻狗,因為無法訓練牠,那一刻我意識到我必須放下牠。」於是她把蟋蟀帶到一個礫石坑並殺死了牠。

根據衛報取得的書摘,諾姆寫道,「我恨那隻狗」,又指「蟋蟀」已經證明自己「無法訓練」、「對她接觸過的任何人都很危險」,諾姆寫下,「在那一刻,我了解到,我必須把她人道毀滅」。

諾姆拿起槍,接著把「蟋蟀」帶到一個礫石坑,「這不是一份愉快的工作,但不得不動手。這件事結束之後,我意識到需要去做另一個不愉快的工作」。

根據書摘,諾姆接下來以相同方式射殺了一頭山羊,稱牠「骯髒卑鄙」,有著「噁心、發霉、腐臭」的味道,還說這隻山羊養成了追逐和撞倒孩子的習性,企圖讓自己跟典型政治人物有所區別。

諾姆原本想藉這個故事說明自己的果斷,沒想到這段內容摘要公開後,即時在社交媒體平台上招來批評,許多人在平台上發布了自己寵物的照片。總統拜登 的競選團隊也宣傳這個故事,並附上諾姆與川普的照片。諾姆則辯稱,這在農場上並不罕見。

反對川普的組織「林肯計畫」(Lincoln Project)發布了一個有關行為惡劣狗隻的視頻,指出「向你的狗開槍是不可行的」。林肯計畫的負責人威爾遜(Rick Wilson) 在X帖文:「要以人道的方式對待老狗、傷狗和病狗,而不是射殺牠們,然後扔進礫石坑。」

共和黨策士史都華(Alice Stewart)也指出,一些共和黨選民或會欣賞她,以這個故事作為具有勇氣的證明,但當人們認為你虐待動物時,這絕非好事。