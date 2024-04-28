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川普副手熱門人選…南達州長新書曝曾殺愛犬 想彰顯果斷反挨批

編譯盧炯燊／綜合27日電
有意競逐川普副手的南達科他州州長諾姆，自稱為政治不正確的政治人物，自曝曾親手殺了愛犬和羊隻，受到抨擊。（歐新社）
有意競逐川普副手的南達科他州州長諾姆，自稱為政治不正確的政治人物，自曝曾親手殺了愛犬和羊隻，受到抨擊。（歐新社）

南達科他州共和黨籍州長克莉絲蒂·諾姆(Kristi Noem)被視為川普2024競選搭檔人選之一，一言一行備受關注。這次是她在一本即將出版的新書中，談及殺死不守規矩的愛犬。其用意是彰顯自己如果必要的時候，任何困難、混亂乃至「醜陋」之事她都願意去做，但民眾的解讀卻大不相同。

在這本名為「不走回頭路：政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進」(No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward.)的書中，諾姆說，一次在帶著年僅14月個大，名為「蟋蟀」的短毛指示犬(shorthaired pointer)，到野外訓練捕獵野雞。

在回家途中，諾姆與一戶人家交談時，蟋蟀從卡車跳了下來，襲擊並咬死了這家人養的一些雞隻，之後又咬了她。諾姆除向這戶人家深表歉意，寫了一張支票賠償及處理雞隻屍體。

諾姆寫道，「我討厭那隻狗，因為無法訓練牠，那一刻我意識到我必須放下牠。」於是她把蟋蟀帶到一個礫石坑並殺死了牠。

根據衛報取得的書摘，諾姆寫道，「我恨那隻狗」，又指「蟋蟀」已經證明自己「無法訓練」、「對她接觸過的任何人都很危險」，諾姆寫下，「在那一刻，我了解到，我必須把她人道毀滅」。

諾姆拿起槍，接著把「蟋蟀」帶到一個礫石坑，「這不是一份愉快的工作，但不得不動手。這件事結束之後，我意識到需要去做另一個不愉快的工作」。

根據書摘，諾姆接下來以相同方式射殺了一頭山羊，稱牠「骯髒卑鄙」，有著「噁心、發霉、腐臭」的味道，還說這隻山羊養成了追逐和撞倒孩子的習性，企圖讓自己跟典型政治人物有所區別。

諾姆原本想藉這個故事說明自己的果斷，沒想到這段內容摘要公開後，即時在社交媒體平台上招來批評，許多人在平台上發布了自己寵物的照片。總統拜登的競選團隊也宣傳這個故事，並附上諾姆與川普的照片。諾姆則辯稱，這在農場上並不罕見。

反對川普的組織「林肯計畫」(Lincoln Project)發布了一個有關行為惡劣狗隻的視頻，指出「向你的狗開槍是不可行的」。林肯計畫的負責人威爾遜(Rick Wilson) 在X帖文：「要以人道的方式對待老狗、傷狗和病狗，而不是射殺牠們，然後扔進礫石坑。」

共和黨策士史都華(Alice Stewart)也指出，一些共和黨選民或會欣賞她，以這個故事作為具有勇氣的證明，但當人們認為你虐待動物時，這絕非好事。

共和黨 川普 拜登

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