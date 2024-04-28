川普5月3日要在佛州辦大型募款 可能決定副手是誰

由誰出任川普副手，將是共和黨接下來的重要議題。有機會在5月的募款餐會或7月的共和黨大會上宣布。圖為川普出席共和黨的募款餐會。（路透）

前總統川普 5月3日到5日將在佛羅里達州舉辦大型募款活動，屆時可能決定副手人選，但也有可能等到共和黨 全國委員會(RNC)7月中旬大會開議，才會宣布。

政治新聞網站Politico取得的邀請卡顯示，5月3日到5日在棕櫚灘舉辦的大型募款活動，邀請了16位特別來賓。

特別來賓包括置頂的川普，以及可能成為川普副手的人選，如佛州聯邦參議員 魯比歐(Marco Rubio)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)、北達科他州州長柏根(Doug Burgum)、南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)、紐約州聯邦眾議員史黛芬妮克(Elise Stefanik)，以及佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)。

川普過去兩周深陷紐約州的封口費訴訟案件，此案審理程序可能持續至少六周，他只能在不開庭的周末及每周三可自由參與競選活動。

邀請函上另列不在副手考量範疇的川普共和黨盟友，包括國會眾院議長強生(Mike Johnson)、佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、田納西州聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)、印第安納州聯邦眾議員班克斯(Jim Banks)、德州聯邦眾議員杭特(Wesley Hunt)，以及賓州參議員候選人麥考米克(Dave McCormick)、俄亥俄州共和黨人莫雷諾(Bernie Moreno)，以及川普前白宮顧問康威(Kellyanne Conway)。

邀請函上還故作神秘，稱「會有更多嘉賓應邀出席」。

這場僅限受邀者參與的活動，與會者多為川當前普競選活動的金主；川普3月成為共和黨候選人後，他的競選團隊與RNC成立共同募款委員會，可接受每人最高81萬4600元的捐款。

了解活動規畫的知情人士透露，此次活動估計會有400人共襄盛舉。

川普持續諮詢盟友與顧問對潛在副手人選的看法，他與許多被視為可能副手的人選保持密切關係，其中包括史黛芬妮克與范斯。

川普近幾個月會晤柏根與史考特，他們都曾參與共和黨總統提名初選，並在退選後宣布支持川普。