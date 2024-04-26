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封口費案／小報前發行人作證：川普當選後 謝我壓下兔女郎緋聞

編譯陳韻涵／綜合25日電
國家詢問報前發行人裴克爾（右）25日在紐約法院出庭作證，透露不少配合川普（中）壓新聞的細節，川普多數時間表情平靜。（路透）
國家詢問報前發行人裴克爾（右）25日在紐約法院出庭作證，透露不少配合川普（中）壓新聞的細節，川普多數時間表情平靜。（路透）

國家詢問報(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)25日在前總統川普「封口費」案作證時表示，川普當選後邀請他到川普大廈，感謝他壓下「花花公子」(Playboy)玩伴女郎凱倫‧麥克道格(Karen McDougal)的緋聞，還問「我們的女孩現在如何」；裴克爾轉述，麥克道格曾表示，不想成下一個莫妮卡·陸文斯基(Monica Lewinsky)，後者是與前總統柯林頓傳出婚外情的白宮實習生。

裴克爾25日出庭作證表示，川普對於他與麥克道格的緋聞原本可能在2016年大選前兩天出現感到惱怒，也不滿「華爾街日報」(WSJ)2016年11月4日報導裴克爾的「美國媒體」(American Media)花15萬元買斷川普與麥克道格的緋聞卻未刊登，藉此避免不利川普的負面消息在選前曝光。

裴克爾作證實說，川普質疑「這怎麼會發生，我以為你處理好了」，稱川普懷疑裴克爾或企業員工洩漏消息給華爾街日報。 

裴克爾當時發布聲明，否認壓下對川普不利的新聞，但在法庭中改口承認壓新聞。

被問到當初為何發布虛假聲明，裴克爾回答：「我想維護公司、想保護自己，也想捍衛川普」。

華爾街日報的報導出刊後，裴克爾表示，他的公司為麥克道格雇用一名媒體顧問，另有一名新律師要求裴克爾更改與麥克道格的協議，因為她希望訴諸媒體。

裴克爾表示，他不顧川普私人律師柯恩(Michael Cohen)的反對，與麥克道格修改協議；柯恩曾警告他，川普會非常生氣。

裴克爾表示，川普勝選後，2017年1月邀他到川普大廈吃飯，感謝他「處理得宜」；當時在場的還有川普的競選活動顧問史派瑟(Sean Spicer)和蒲博思(Reince Priebus)，川普當著顧問的面問裴克爾「我們的女孩(麥克道格)過得如何？」

裴克爾回答，麥克道格「很好，她很安靜，一切都會很棒」。 

川普則感謝裴克爾處理好麥克道格的事，裴克爾表示，「我感覺他在感謝我買下報導不刊，以及我幫助他的方式」，川普曾說「那些新聞會讓他非常難堪」。

裴克爾表示，他2016年在麥克道格有意爆料的消息第一次曝光後，曾派國家詢問報當時的主編霍華德(Dylan Howard)到加州採訪麥克道格。

裴克爾表示，霍華德告訴他們，麥克道格原本不希望報導刊登，「她不想成為下一個陸文斯基，她希望重啟她的職涯」。 

前總統柯林頓1990年代與白宮實習生陸文斯基傳出婚外情，他起初否認與陸文斯基發生性關係，後來改口承認兩人有不當關係。

最高法院和紐約法院25日同一天都在審理與川普有關的案件。川普曾在他身後的川普大廈...
最高法院和紐約法院25日同一天都在審理與川普有關的案件。川普曾在他身後的川普大廈，宴請替他壓下醜聞的媒體前發行人裴克爾。（路透）

川普 華爾街 緋聞

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