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WSJ：川普「改造」最高院 送進3保守派大法官 仍難獲偏袒

記者顏伶如／綜合報導
川普任內改造了聯邦最高法院，把三名保守派大法官送進最高法院。(路透)
川普任內改造了聯邦最高法院，把三名保守派大法官送進最高法院。(路透)

最高法院25日將審理前總統川普是否須為企圖推翻2020年總統大選的聯邦起訴接受審判；華爾街日報分析，川普在總統任內改造了聯邦最高法院，把三名保守派大法官送進最高法院，進而締造推翻墮胎權、廢除大學平權招生措施等重大勝利，但對事涉川普私人利益的幾件官司，最高法院並未予以通融，川普因此憤憤不平，大法官則強調保持獨立。

華爾街日報24日報導，最高法院如今將審理的案件，影響遠超過先前訴訟，關係著川普的未來，甚至川普的自由；很少有案件的判決結果，對於最高法院本身有著如此重大牽連。

富蘭克林與馬歇爾學院(Franklin & Marshall College)學者史蒂芬森(Grier Stephenson)說：「從某種角度來看，最高法院自己也正接受審判」。

史蒂芬森說，大法官必須考量外界對最高法院的觀感，因為最高法院終究是以公眾信賴為依歸。

川普企圖推翻2020年大選而遭聯邦特別檢察官起訴，辯護律師團以總統行政權做為反駁，聲稱前任總統不必因為執政時期的犯罪面臨法律究責，並說憲法允許「某些程度的總統瀆職(Presidential malfeasance)」。

川普20日則在社群網站發文寫道：「如果我無法享有豁免權，狡詐的拜登也別想得到豁免權。」

特別檢察官史密斯(Jack Smith)指出，川普與川普辯護律師誤解法律及美國歷史，即使前總統尼克森(Richard Nixon)都未否認離開白宮之後將面臨起訴，從尼克森接受福特總統(Gerald Ford)特赦可見一斑。

史密斯在遞交給法院的書面陳詞中寫道，憲法並未賦予總統在確認總統選舉結果時密謀詐騙美國或妨礙程序的權力，或者剝奪選民行使投票權的權力。

報導指出，獲得川普提名而進入最高法院的三名大法官，並沒有對川普偏袒的表現，但川普對在最高法院取得勝訴依然樂觀，22日在社群媒體發文寫道：「希望這將是輕而易舉的判決。天佑最高法院！」。

川普 大法官 華爾街

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