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封口費案／挺川？反川？電視媒體各有立場 報導嚴重分歧

編譯俞仲慈／綜合23日電
新聞媒體各有立場，對川普封口費案的報導方式有嚴重分歧；圖為三名女性在曼哈頓刑事法院外舉牌，稱川普「說謊者」。(歐新社)
新聞媒體各有立場，對川普封口費案的報導方式有嚴重分歧；圖為三名女性在曼哈頓刑事法院外舉牌，稱川普「說謊者」。(歐新社)

備受關注的川普封口費案在曼哈頓的州刑事法院審理當天，全國媒體爭相報導，不過根據路透調查發現，因為新聞媒體各有立場，因此對此案的報導方式就和美國選民一樣存有嚴重分歧。

路透針對日間媒體報導進行2.5小時的觀察，發現福斯新聞台(Fox News Channel)和MSNBC新聞頻道針對前總統川普與現任拜登總統的報導方式，明顯有黨派偏見，福斯支持共和黨，相較之下，傾向自由派的MSNBC是反川陣營。

由於法庭禁止攝影機拍攝，國人必須收看福斯、MSNBC和CNN等有線電視台獲取資訊，因此各家電視台以自家立場報導，西北大學(Northwestern University)新聞學教授埃傑利(Stephanie Edgerly)坦承：「媒體報導會影響觀眾看待世界的方式，讓他們認為什麼是對、什麼是錯、要投票給誰，甚至影響對總統候選人的支持或反對程度」。

以MSNBC的報導為例，當家主播馬多(Rachel Maddow)在法院外播報川普在法庭上的表現，刻意強調：「他身處此地，似乎感到很痛苦。」不過福斯電視台資深記者肖恩(Eric Shawn)報導截然不同，指稱川普全程安靜坐在被告席上。

另外MSNBC在螢幕上打出「突發新聞」(breaking news)，吸引觀眾目光，並一再引用檢方指控「此案純粹是選舉欺詐」以及川普律師辯稱「試圖影響選舉並沒有錯」的說詞。

相較之下，福斯一小時節目「聚焦福克納」(The Faulkner Focus)，卻僅用不到10分鐘報導封口費案；還有節目Outnumbered主持人之一、前白宮發言人麥肯尼(Kayleigh McEnany)刻意吹捧前老闆川普表現「堅強又自信」，反控民主黨人誤以為此案「會讓川普陷入困境」。

國家科學院(National Academy of Sciences)2022年研究發現10年來有線電視台的黨派立場差異擴大，尤其2016年川普勝選之後，柏克萊加州大學學者布魯克曼(David Broockman)與耶魯大學學者卡拉(Joshua Kalla)去年合作的研究發現，許多國人處於「黨派迴聲」狀況：「福斯電視的觀眾多數立場傾右，但福斯將他們變成右派，同樣地MSNBC報導向左派靠攏，而且雙方幾乎不看對方」。

川普 加州大學 耶魯大學

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