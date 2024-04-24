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封口費案／國家詢問報前發行人裴克爾作證：當川普眼線

記者顏伶如／綜合報導
「國家詢問報」前發行人裴克爾(右)23日在法庭作證說，前總統川普和律師親自參與捏造競選對手的負面報導。(路透)
「國家詢問報」前發行人裴克爾(右)23日在法庭作證說，前總統川普和律師親自參與捏造競選對手的負面報導。(路透)

國家詢問報(National Enquirer)前任發行人裴克爾(David Pecker)23日在前總統川普「封口費」案作證時說，2016年大選期間，身為共和黨籍總統候選人的川普要求幫忙壓下不利於他的新聞，不讓負面消息曝光。裴克爾說，當時與川普之間的協議「高度保密」。

出庭作證第二天，裴克爾描述與川普的數十年交情，並說兩人關係在2015年深化。他說，當時與川普及川普私人律師柯恩(Michael D. Cohen)在曼哈頓川普大廈(Trump Tower)會面，討論如何撰寫對川普有利的報導，同時推出川普政治對手的負面報導。

裴克爾作證時形容自己便是川普競選團隊的「眼線」(eyes and ears)，收到任何爆料川普醜聞的信息均通報給柯恩，尤其是與川普有關的女性的新聞。

裴克爾作證時說明了八卦媒體對於「壓新聞」(catch-and-kill)的實際操作。他說，國家詢問報得知曾在川普建築物任職的一名門房，打算出售川普有私生子的報導版權，國家詢問報雖然發現消息完全錯誤，卻仍付出3萬元給門房，只因為消息曝光恐給川普造成尷尬。

裴克爾同時透露，雜誌社得到川普提供的消息，提早知道實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)哪位參賽者將遭淘汰，川普的作法符合喜歡爆料給八卦雜誌的一貫風格。

裴克爾證詞顯示，國家詢問報不僅是對川普2016年總統競選團隊友好的媒體，還是威力強大、具有全國政治影響力的武器，只為單一候選人效力，顯然觸犯選舉獻金法；裴克爾坦承國家詢問報的運作有著暗助川普選舉團隊的明確意圖。

「國家詢問報」前發行人裴克爾23日在法庭作證說，前總統川普(路透)和律師親自參與...
「國家詢問報」前發行人裴克爾23日在法庭作證說，前總統川普(路透)和律師親自參與編造競選對手的負面報導。(路透)

根據憲法第一修正案規定，新聞媒體可以支持特定候選人，但國家詢問報幫川普助選的方式已超過新聞專業範疇：國家詢問報付15萬元給準備爆料川普緋聞的「花花公子」(Playboy)玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)，但付錢之後卻從未刊登報導。

付錢買消息卻不報導的「壓新聞」作法，雖然違反主流媒體的新聞規範，在八卦媒體圈卻頗為尋常。然而，2016年大選之前，從來不曾有媒體傳出以「壓新聞」手段暗助某個總統候選人團隊。國家詢問報的付費手段已觸犯聯邦選舉獻金法規定的個人選舉捐款4400元的上限。

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