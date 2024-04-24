封口費案／八卦報前發行人：捏造對手假新聞 川普直接參與

「國家詢問報」前發行人裴克爾(右)23日在法庭作證說，前總統川普和律師親自參與捏造競選對手的負面報導。(路透)

八卦小報「國家詢問報」(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)23日在前總統川普 涉及封口費案審判中作證指稱，該報2016年捏造了一篇有關德州共和黨 聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)父親的負面報導；克魯茲當時是川普的共和黨總統提名競爭對手。川普曾在競選活動和受訪時，多次談論這則其實是假的新聞。

國家詢問報那則報導刊登了一張照片，顯示1963年克魯茲的父親拉斐爾·克魯茲(Rafael Cruz)與後來刺殺甘迺迪總統的前陸戰隊員歐斯華(Lee Harvey Oswald)，一起在紐奧良分發支持古巴強人卡斯楚(Fidel Castro)的宣傳小冊。

在23日的曼哈頓審判過程中，檢察官史坦葛拉斯(Joshua Steinglass)向裴克爾詢問這則報導的來源。裴克爾在證人席上說，當時國家詢問報主編霍華德(Dylan Howard)和該報研究部門一起偽造了這張照片。

裴克爾表示：「我們把一些照片和歐斯華的照片混在一起，這則報導就是這樣做出來；我是說，創造出來的。」

檢方是想了解該報發表的一些專門針對川普昔日共和黨對手的負面文章。裴克爾提到這則捏造新聞之前，在法庭上解釋道，那些負面文章是由川普私人律師柯恩(Michael Cohen)精心策畫。

裴克爾說，柯恩會打電話來說，希望他的報紙刊登一篇關於某候選人的文章，然後柯恩會再發來一篇有關像是克魯茲的文章，國家詢問報就會「開始進行修飾」。

裴克爾還說，川普也直接參與了這個過程。針對川普對手做出負面報導，是2015年在川普大廈會議達成的安排；會中還做出為川普發表「正面報導」的指令。

克魯茲23日被媒體問到小報捏造負面新聞時表示，他「對重溫舊事不感興趣」。

當年，有關克魯茲父親的假新聞見報並被川普廣為談論時，克魯茲曾向媒體表示，川普是個「病態的騙子」。克魯茲曾說：「他(川普)不知道真相和謊言之間的區別；從他嘴裡說出的每一個字幾乎都在撒謊。他的反應卻是指責他人撒謊，我認為這根本是心理學教科書的典型病例。」