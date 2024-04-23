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封口費案正式開審 檢方：川普阻止不利報導 干預2016大選

編譯陳韻涵／綜合22日電
川普（中）的封口費案22日開庭，本案也為前總統遭刑事控罪創下紀錄。（美聯社）
川普（中）的封口費案22日開庭，本案也為前總統遭刑事控罪創下紀錄。（美聯社）

前總統川普的「封口費案」22日正式開審，紐約曼哈頓檢察官指控川普一手策畫用八卦報買斷緋聞，阻止不利他選情的報導曝光，從而干擾2016年總統大選；檢方22日僅傳喚首位證人出庭，即「國家詢問報」(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)，他當年同意協助川普競選團隊過濾關於川普的負面報導。

檢察官22日在開場陳述中告訴陪審團，川普避免有損選情的私生活內幕公諸於世，違法干預2016年大選。

助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)表示，「這是有計畫影響2016年大選的長期陰謀，透過違法支出助川普當選，讓那些說他壞話的人閉嘴，並篡改公司紀錄和銀行表格來掩飾相關言論，這是單純的選舉舞弊」。

川普律師斥毫無根據

川普的辯護律師駁斥此案毫無根據，質疑轉作汙點證人的川普前親信的論述可信度。

川普的律師白朗奇(Todd Blanche)說：「川普總統是清白的，沒有犯下任何罪，曼哈頓地方檢察官辦公室本來就不應該起訴本案。」

美聯社報導，在封口費案的開場陳述中，檢方與辯護團隊告訴12名陪審員截然不同的故事；此案在大選前開審，而川普不僅是共和黨候選人，也可能因為刑事重罪而被定罪或判刑。

這是美國史上首次有卸任總統接受刑事審判的案件，也是川普四場官司中率先開審的一案。

川普抱怨被拽離競選

檢方在開場陳述便強調案件的嚴重性，凸顯川普透過偽造商業文件支付艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)封口費，從而干預大選。

柯朗格洛說：「被告川普謀略犯罪計畫，敗壞2016年大選，一再變造紐約商業紀錄以掩飾犯案陰謀。」

這場審判可能持續兩個月，讓川普無法參與競選活動；川普22日步出法庭後向記者抱怨道，「我是領先的候選人」，而「這就是他們試圖讓我拽離競選活動的原因」。

川普面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控，可能面臨最高四年徒刑，但不清楚法官是否會執行；川普一概否認不法。

定罪後當選無法特赦

美聯社分析，川普若遭定罪，無法阻止他再次當選總統，但因此案屬於州層級的案件，若被判有罪，他就算當選也無法自行特赦。

檢方22日僅傳喚一名證人裴克爾，他是川普的舊識；檢方指裴克爾2015年8月在川普大樓會見川普及其私人律師柯恩(Michael Cohen)，同意協助川普競選團隊過濾關於他的負面報導。

裴克爾23日將再次出庭，屆時將審查川普上周透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發布的連串攸關證人的貼文，是否違反紐約州高等法院主審法官默欽(Juan Merchan)對川普下達的封口令。

川普在庭外對媒體大吐苦水，並稱司法對他不公平。（美聯社）
川普在庭外對媒體大吐苦水，並稱司法對他不公平。（美聯社）

川普 曼哈頓 紐約州

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