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紐約州詐欺案／法官裁定 禁州檢長沒收川普資產

編譯莊瑞萌／綜合22日電
紐約州法官恩格隆判定川普上訴期間的保釋押金有效，暫時解除川普一項危機。（美聯社）
紐約州法官恩格隆判定川普上訴期間的保釋押金有效，暫時解除川普一項危機。（美聯社）

稍早前總統川普因一樁民事詐欺案遭判鉅額罰款，對此，紐約州律師與川普的律師已於22日就1億7500萬元擔保金達成共識，上訴期間州政府將不會沒收川普資產。

美聯社報導，在協議中川普的律師和騎士專業保險公司(Knight Specialty Insurance Company)同意，會將1億7500萬元存放於可產生利息的現金帳戶中，截至目前為止該帳戶已累積超過70萬元。有了這筆擔保金，州政府將不會沒收川普資產。由於稍早川普被指控與公司高層藉由隱瞞財務狀況，欺詐銀行與保險公司而輸掉官司，遭判賠償4億5400萬元。對此，川普否認指控並正尋求上訴。

在22日負責主持這次法庭聽證會的紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)席間還曾與川普的辯護律師凱斯(Christopher Kise)不時出現激烈的言語交鋒。例如恩格隆提出質疑表示如果判決確定，川普恐怕無法籌足擔保金。對此，凱斯一度回稱說，「法官的假想屬於極為揣測。」另外，他也對於州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室一度表示不滿，「看來不管我們做什麼，他們還是會雞蛋裡挑骨頭」。

紐約檢察長辦公室律師阿米爾(Andrew Amer)在聽證會上發言不久後提出協議條款，他表示，由於川普是透過一家規模相對較小且在本地以外的保險公司負責籌措這筆資金，因此，州政府希望獲得額外保證。根據協議，位於德拉瓦州的騎士專業保險公司將全權負責1億7500萬元資金並將遵守紐約州法院的司法管轄權，並同意不會將資金轉移到共同基金或其他金融工具上。

另外，川普辯護律師哈巴(Alina Habba)稍早也指出恩格隆「連基本的金融原則都不懂。」她說，「我們達成了協議，一切將維持不變。我們將修改條款，就此而已。」至於川普則同樣砲火猛烈抨擊恩格隆，認為他不了解案情，「他質疑擔保公司，認為擔保公司可能不可靠。其實他們是可靠的，我的擔保品1億7500萬元就是在他們手上。」

川普 保險 紐約州

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