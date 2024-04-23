封口費案開審／八卦報「壓新聞」買醜聞卻不刊 川普曾受益

川普會透過與友好的媒體友人合作，壓掉對他不利的新聞。圖為國家詢問報以川普為封面的報導。（美聯社）

「壓新聞」(catch and kill)是早期八卦報紙編輯的操作策略，以獨家版權買下消息，也就是「抓」(catching)，但實際目的是避免消息曝光，為了「封殺」(killing)新聞，永遠不刊登。為何有人願意付錢給永遠不打算報導的消息？紐約時報 分析，在「小報新聞」(tabloid journalism)的世界裡，道德界線是模糊的，哪些消息刊登、如何刊登等決定通常充滿算計，牽涉利益與人情。

昔日員工透露，國家詢問報(National Enquirer)前任發行人裴克爾(David Pecker)就是「壓新聞」伎倆的箇中翹楚。

裴克爾的「美國媒體」(American Media Inc，AMI)2003年買下動作影星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)導師創辦的多份健身雜誌。昔日員工指出，這位男星是這些雜誌經常報導的對象，後來投入罷免加州州長並角逐州長選舉時，裴克爾下令部屬花錢購買有關阿諾史瓦辛格的負面消息，以便保護自己的投資。

員工把裴克爾的操作稱為「裴克爾計畫」(the David Pecker Project)，「美國媒體」付2萬元給阿諾史瓦辛格的一名情婦，好讓緋聞不至於曝光。「美國媒體」另外付給這名婦人的朋友1000元，付給握有阿諾史瓦辛格20年前在里約熱內盧(Rio de Janeiro)跳豔舞影片的男子2000元。阿諾史瓦辛格後來在州長選舉勝出。

裴克爾靠著自家雜誌吹捧川普 ，1997年2月創刊號便報導了川普房地產 。川普經營賭場酒店客人可以拿得到雜誌，雜誌由紐約時報客製印刷出版公司(New York Times Custom Publishing)印發，出版份數約13萬本。

川普與裴克爾相識於1990年代中期，裴克爾力勸川普推出「川普時尚」(Trump Style)雜誌，介紹川普房地產、賭場事業。兩人經常結伴搭機往返紐約及佛州棕櫚灘(Palm Beach)，川普2005年與梅蘭妮亞(Melania)結婚時邀請了裴克爾參加婚禮。