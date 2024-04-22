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西語裔選票亮紅燈 拜登急推救票方案

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統面對西語裔選票流失，提早投入經費，擴大爭取支持。(美聯社)
拜登總統面對西語裔選票流失，提早投入經費，擴大爭取支持。(美聯社)

拜登總統平時很少接受全國新聞網的獨家專訪，上周則破例接受西班牙語電視頻道「環球電視台」(Univision)訪問。

Politico新聞網站21日分析，前總統川普幾個月前便曾接受「環球電視台」專訪，拜登受訪不是為了跟川普媲美，而是有著未說破的另一層任務：必須加緊努力擴大爭取西語裔選民支持，西語裔選民如今已對拜登逐漸感到心灰意冷。

為了爭取這個重要的選民族群，拜登競選團隊在ESPN Deportes體育頻道以及西班牙足球甲級聯賽(LaLiga)播放廣告，希望拉丁裔選民收到足球賽轉播時能看到拜登文宣。上個月，拜登與副總統賀錦麗分別走訪美西地區期間，各自接受了西語裔媒體的一連串訪問，拜登競選團隊還推出名稱為Reach的新款應用程式與拉丁裔選民互動。

拜登競選團隊拉丁選民參與小組主任維爾加斯(Michelle Villegas)說，拉丁選民了解這場選舉影響有多麼重大，「不過，還是有訊息落差的問題存在，我們的任務就是跟這些民眾接觸，連點成線」。

拜登幕僚說，今年選舉推出「拉丁裔與拜登—賀錦麗」(Latinos con Biden-Harris)的造勢活動，比先前幾次大選民主黨總統候選人運作時程提前許多，包括拜登角逐2020年大選在內。

民主黨同僚認為，提早投入經費、擴大爭取拉丁裔選民等動作，代表拜登團隊認為連任選舉出現嚴重政治隱憂。

2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)競選團隊的拉丁選票主任普拉利(Lorella Praeli)指出：「在我看來，拜登團隊似乎在說『完蛋了，我們必須動起來，而且要盡早有所行動，我們必須讓民眾看到我們。』」

2020年大選時拜登拿下63%拉丁選票，但某些黨內人士警告說，西語裔選民已經流失，幾個關鍵決戰州都有相同問題。拜登日前在亞利桑納州便對西語裔選民喊話，爭取支持。

拜登 民主黨 足球

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