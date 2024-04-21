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為川普助選 梅蘭妮亞將在募款活動露臉

編譯徐薏茹／綜合21日電
前第一夫人梅蘭妮亞20日出席共和黨成員LGBTQ+倡議團體「木屋共和黨人」的募款，這是她今年參與的第一場重大政治活動。圖為她4月初在佛州與川普共同現身。(美聯社)
前第一夫人梅蘭妮亞20日出席共和黨成員LGBTQ+倡議團體「木屋共和黨人」的募款，這是她今年參與的第一場重大政治活動。圖為她4月初在佛州與川普共同現身。(美聯社)

據美聯社報導，前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)20日出席共和黨成員LGBTQ+倡議團體「木屋共和黨人」(Log Cabin Republicans)的募款活動，重返川普的總統競選，這是她今年參與的第一場重大政治活動。

梅蘭妮亞數月以來未在川普的競選活動上露面，甚至在「超級星期二」的勝選派對上也未見其蹤影，這次出席募款活動，預示她可能將在11月大選前更頻繁地參與競選。

川普夫婦上個月在佛州的初選一同現身投票，當時一名記者詢問梅蘭妮亞是否會重返競選活動，她微笑回應：「敬請期待」。

之後梅蘭妮亞被拍到出席在億萬富豪鮑爾森(John Paulson)棕櫚灘豪宅舉辦的大型募款活動。

木屋共和黨人的網站稱其是該郡「代表LGBT保守派的最大組織，以及支持所有美國人公平、自由和平等的異性戀盟友」；梅蘭妮亞是該團體2021年林肯精神獎(Spirit of Lincoln)的特別嘉賓和獲獎人。

19日木屋共和黨人在X平台發文感謝梅蘭妮亞在福斯數位新聞(Fox News Digital)採訪中的發言。

梅蘭妮亞在採訪中表示：「我們必須團結，努力建立一個社會，讓平等成為每個美國人的日常。」

2020年支持川普競選連任的木屋共和黨人描述川普「致力以包容治理」，稱讚川普對「終結HIV/AIDS傳播的努力」，以及「在國際上終結同性戀犯罪化」的倡議。

然而，批評人士經常抨擊川普處理LGBTQ+議題的紀錄，在他的總統任期期間，川普提名三名保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)，他們受到擁護LGBTQ+族群之自由派的批評。

2017年，川普宣布禁止跨性別人士從軍，受到全國批評，當時約有1萬5000名跨性別人士入伍；2019年，川普禁止美國大使館在驕傲月期間展示彩虹旗。

前第一夫人梅蘭妮亞20日出席共和黨成員LGBTQ+倡議團體「木屋共和黨人」的募款...
前第一夫人梅蘭妮亞20日出席共和黨成員LGBTQ+倡議團體「木屋共和黨人」的募款，這是她今年參與的第一場重大政治活動。圖為她3月在佛州參與初選投票。(美聯社)

川普 梅蘭妮亞 共和黨

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