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川普封口費案訂22日開庭 男子法院前自焚命危

編譯俞仲慈／綜合19日電
來自佛州聖奧古斯丁市的37歲男子阿扎雷洛，19日在審理川普封口費案的紐約曼哈頓刑事法院前自焚。(取自X平台)
來自佛州聖奧古斯丁市的37歲男子阿扎雷洛，19日在審理川普封口費案的紐約曼哈頓刑事法院前自焚。(取自X平台)

前總統川普的封口費案19日結束陪審團遴選作業，選出12名陪審員和6名遞補陪審員，全案訂於22日開庭審理，不料法院外當天發生一起自焚事件，也為這起全國關注的刑事案蒙上一層陰影。

來自佛州聖奧古斯丁市的37歲男子阿扎雷洛，19日在審理川普封口費案的紐約曼哈頓刑...
來自佛州聖奧古斯丁市的37歲男子阿扎雷洛，19日在審理川普封口費案的紐約曼哈頓刑事法院前自焚。圖為警員在現場滅火。(歐新社)

根據紐約時報報導，包括五名曼哈頓居民在內、組成的12名陪審員和六名遞補陪審員宣誓就職時，位於法院對面的公園，37歲男子阿扎雷洛(Max Azzarello)突然引火自焚，雖然緊急送醫搶救，但傷勢嚴重，性命垂危。

雖然自焚動機不明，但此事明顯引起全國媒體關注，法院發言人貝克(Al Baker)坦承「整個法院都因該自焚事件受到影響」，就連多名陪審員也飽受壓力而深感不安，其中一人甚至坦承自己過於緊張，擔心無法走完整個審理程序。

不過該案仍依照既定日程在19日午休過後，主審法官默欽(Juan M. Merchan)舉行一場聽證會，聽取雙方論點，以確定如果川普為自己辯護作證，檢察官可能會問他哪些問題。

另外在陪審團遴選過程中，辯護律師關注重點在於陪審員對川普個人的看法，完全符合這位共和黨準總統候選人長期以來對「公平」的堅持，川普首席辯護律師白朗奇(Todd Blanche)強調：「對川普而言，至關重要的就是我們知道我們會得到公平對待。」

77歲的川普被指控偽造34項商業文件，以掩蓋向成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付13萬元封口費，以隱匿2006年雙方發生不當性關係的內幕。

報導指出，檢察官白艾榮(Alvin Bragg)將傳喚關鍵證人柯恩(Michael Cohen)出庭作證，後者是川普前律師，正是由他向丹尼爾斯付款，而且已於2018年坦承違反競選財務等其他聯邦法律。

檢方表示，川普為了贏得總統選舉，否認上訴指控，堅決不認罪，該案也是美國前總統首次面臨刑事審判，雖然檢方針對川普的指控屬於E級重罪，也是紐約州最輕的重罪類別，不過一旦罪名成立，川普將面臨四年或以下刑期，或者也可能獲得緩刑。

川普 紐約時報 紐約州

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