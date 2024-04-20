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加拿大史上最大黃金竊案6嫌落網 警：手法如Netflix劇

7男5女 川普封口費案陪審員背景一次看

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(左)的封口費案19日結束陪審團遴選作業，選出12名陪審員和6名遞補陪審員。圖為陪審員宣誓。(美聯社)
前總統川普(左)的封口費案19日結束陪審團遴選作業，選出12名陪審員和6名遞補陪審員。圖為陪審員宣誓。(美聯社)

經過檢方與辯護律師同意，「封口費」案開審第三天終於從縮減到約200人的待選名單中，敲定能夠保持公平、超然審判立場的12名陪審員及一名候補人選。遴選過程中，民眾必須回答個人經歷、政治立場、社群媒體使用狀況等問題。「封口案」審理預計耗時八周。

國家廣播公司(NBC)報導，12名陪審員的背景如下：

1號陪審員：住在西哈林區(West Harlem)、從事業務的已婚男性，喜歡戶外活動，閱讀新聞來自紐約時報、福斯新聞網以及MSNBC電視頻道。

2號陪審員：在投資銀行任職的男性，在推特(Twitter)以及「真實社群」(Truth Social)都追蹤過川普帳號；遴選過程中回答問題時說：「我並沒有可能導致無法公平、超然審判的任何看法。」

3號陪審員：曾在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)居住五年的年輕男性，是負責公司法的執業律師，喜歡爬山、跑步，閱讀新聞來自紐約時報、華爾街日報以及谷歌(Google)。

4號陪審員：擔任資安工程師的男性，喜歡木工與金屬製造。

5號陪審員：男友在哈林區同居的年輕女老師，喜歡寫作、劇場及旅遊。收看新聞來自谷歌與TikTok，收聽播客節目內容有關兩性關係及流行文化。

6號陪審員：住在雀兒喜的年輕女性，職業為軟體工程師。收看新聞來自紐約時報、谷歌、臉書(Facebook)及TikTok。

7號陪審員：住在曼哈頓上東城(Upper East Side)的男性，職業為民事訴訟律師。喜歡戶外活動，閱讀新聞來自紐約時報、華爾街日報、紐約郵報及華盛頓郵報。

8號陪審員：曾經擔任知名財富管理公司經理的已退休男性，喜歡滑雪、飛蠅釣(fly fishing)以及瑜伽。

9號陪審員：職業為語言治療師的女性，收看新聞來自有線電視新聞網(CNN)，喜歡實境電視播客節目。

10號陪審員：在貿易界服務的男性，閱讀新聞來自紐約時報，喜歡收聽行為心理學的播客節目。

11號陪審員：擔任產品研發經理的女性，經常收看深夜新聞，閱讀谷歌新聞，關注商業、流行新聞。

12號陪審員：擔任物理治療師的女性，喜歡跑步、網球、收聽與運動、信仰有關的播客節目。

紐約時報 谷歌 華爾街

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