7男5女 川普封口費案陪審員背景一次看
經過檢方與辯護律師同意，「封口費」案開審第三天終於從縮減到約200人的待選名單中，敲定能夠保持公平、超然審判立場的12名陪審員及一名候補人選。遴選過程中，民眾必須回答個人經歷、政治立場、社群媒體使用狀況等問題。「封口案」審理預計耗時八周。
國家廣播公司(NBC)報導，12名陪審員的背景如下：
1號陪審員：住在西哈林區(West Harlem)、從事業務的已婚男性，喜歡戶外活動，閱讀新聞來自紐約時報、福斯新聞網以及MSNBC電視頻道。
2號陪審員：在投資銀行任職的男性，在推特(Twitter)以及「真實社群」(Truth Social)都追蹤過川普帳號；遴選過程中回答問題時說：「我並沒有可能導致無法公平、超然審判的任何看法。」
3號陪審員：曾在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)居住五年的年輕男性，是負責公司法的執業律師，喜歡爬山、跑步，閱讀新聞來自紐約時報、華爾街日報以及谷歌(Google)。
4號陪審員：擔任資安工程師的男性，喜歡木工與金屬製造。
5號陪審員：男友在哈林區同居的年輕女老師，喜歡寫作、劇場及旅遊。收看新聞來自谷歌與TikTok，收聽播客節目內容有關兩性關係及流行文化。
6號陪審員：住在雀兒喜的年輕女性，職業為軟體工程師。收看新聞來自紐約時報、谷歌、臉書(Facebook)及TikTok。
7號陪審員：住在曼哈頓上東城(Upper East Side)的男性，職業為民事訴訟律師。喜歡戶外活動，閱讀新聞來自紐約時報、華爾街日報、紐約郵報及華盛頓郵報。
8號陪審員：曾經擔任知名財富管理公司經理的已退休男性，喜歡滑雪、飛蠅釣(fly fishing)以及瑜伽。
9號陪審員：職業為語言治療師的女性，收看新聞來自有線電視新聞網(CNN)，喜歡實境電視播客節目。
10號陪審員：在貿易界服務的男性，閱讀新聞來自紐約時報，喜歡收聽行為心理學的播客節目。
11號陪審員：擔任產品研發經理的女性，經常收看深夜新聞，閱讀谷歌新聞，關注商業、流行新聞。
12號陪審員：擔任物理治療師的女性，喜歡跑步、網球、收聽與運動、信仰有關的播客節目。
上一則
台抗議中啟用M503銜接航線 美反對片面改變現狀促對話
下一則
FB留言