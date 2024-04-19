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切割小甘迺迪 家族15人站台挺拜登

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統18日在費城造勢，甘迺迪家族成員為他站台力挺。(美聯社)
拜登總統18日在費城造勢，甘迺迪家族成員為他站台力挺。(美聯社)

拜登總統要順利連任，必須削弱川普聲勢並將獨立參選的小羅伯‧甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)邊緣化。拜登18日於費城舉行的競選造勢活動中，至少有15位甘迺迪政治家族成員公開表態支持拜登，他們與小羅伯‧甘迺迪切割的用意十分明顯。

支持拜登的甘迺迪家族成員包括小羅伯‧甘迺迪的親妹妹、前司法部長羅伯‧甘迺迪的女兒、前總統約翰‧甘迺迪的侄女凱瑞‧甘迺迪(Kerry Kennedy)，她在造勢活動上，稱讚拜登為「我的英雄」。她說：「我們要清楚表達我們的感受：讓美國前進的最佳途徑，是讓拜登和賀錦麗連任四年。」

現年64歲的凱瑞‧甘迺迪完全沒有提到她69歲的哥哥小甘迺迪；但她堅稱今年「只有兩位候選人有機會贏得總統職位」，指這場選舉是在拜登和川普之間做選擇，沒有第三方競爭者的空間。

拜登表示，這樣的支持是「非凡的榮耀」，並指川普威脅美國民主傳統，「現在是繼續前進的時候了；事關重大，別放慢腳步」。

美聯社指出，在距離大選日六個多月之際，拜登團隊決定強調甘迺迪家族的支持，顯示小羅伯‧甘迺迪這位可能利用自身姓氏在民主黨的魅力、吸走拜登選票的候選人，被拜登團隊認真對待。

小甘迺迪則在社群媒體寫道，他的家人「意見分歧」，但「我們對彼此的愛是團結的」；他還說，他出馬競選是為了「治癒美國」。

有鑑於小甘迺迪政治立場不切實際且今年競選將以微弱優勢定勝負，民主黨人和共和黨人都擔心小甘迺迪可能扮演「攪局者」角色。

甘迺迪家族支持拜登不令人意外；該家族成員始終明確表示，他們在政治上與小甘迺迪意見不同。拜登3月曾在白宮接待甘迺迪大家族30多位成員，慶祝聖派翠克節(St. Patrick's Day)。

瓦爾多斯塔州立大學(Valdosta State University)第三勢力問題專家塔馬斯(Bernard Tamas)表示，目前不清楚小甘迺迪會否從兩黨手中拉走更多選票；「小甘迺迪在環境議題上支持科學，但在疫苗問題上是陰謀論者，」塔馬斯說：「缺乏明確的政治路線，限制了他對選舉的潛在影響。」

拜登 川普 民主黨

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